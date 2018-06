Bremen. Gut zwei Wochen vor dem außerordentlichen Sporttag am 16. Februar hat der Landessportbund Bremen (LSB) für den hauptamtlichen Bereich seiner Verwaltung eine Personalentscheidung getroffen: Karoline Müller wird ab 1. August 2013 alleinige Geschäftsführerin des Dachverbands aller bremischen Sportler sein.

Seit Oktober 2011 ist die 29-Jährige bereits in dieser Funktion tätig – gemeinsam mit Helmut Helken, der am 31. August dieses Jahres in den Ruhestand treten wird. Das derzeit amtierende geschäftsführende LSB-Präsidium mit Präsident Peter Zenner und den Vizepräsidenten Dieter Stumpe und Waltraud Ehrhardt entschied sich jetzt für Karoline Müller, die nach ihrer Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau beim LSB zunächst als Assistentin der Geschäftsführung tätig war und in einem Fernstudium das Diplom "Sportmanagement" erwarb. "Ich freue mich auf die neuen Aufgaben", sagte Karoline Müller. Konkrete Ziele wollte sie allerdings noch nicht benennen, sondern zunächst die Wahl des neuen LSB-Präsidiums am 16. Februar abwarten.