Bremen. Es war ein bisschen viel für den RFC Niedervieland. Gut 1900 Nennungen für das Spring- und Dressurturnier hatten die Verantwortlichen des Reitvereins schon an die Grenze des Machbaren gebracht. Zu allem Überfluss regnete es in der Nacht zum Sonnabend dann wie aus Kübeln, was zu viel war für die Weiden an der Brokhuchtinger Landstraße.

"Land unter" vermeldete der RFC-Vorsitzende Walter Kind und bat morgens um 5.30 Uhr ihm bekannte Landwirte um Hilfe. Die Weide mit Parkplätzen stand derart unter Wasser, dass die Gespanne aus Auto und Pferdeanhänger nur mit großen Treckern auf die Anlage und nach den Wettbewerben wieder hinunter gezogen werden konnten. "Aber alles hat bestens geklappt", sagte Walter Kind und bedankte sich bei den Landwirten ebenso wie bei seiner insgesamt fast 200 Personen starken Helfermannschaft, die überwiegend aus Vereinsmitgliedern bestand.

Sämtliche Mühen sollten sich lohnen. Das sportliche Programm musste nicht eingeschränkt werden, wurde aber teilweise in die Halle verlegt. "Springprüfungen auf Rasen waren zu gefährlich", sagte Walter Kind, sodass die Nachwuchswettbewerbe umzogen. Die Sandplätze präsentierten sich aber in ausgezeichnetem Zustand, wovon sich die Zuschauer insbesondere am Freitagabend beim St. Georg Special* und am Sonntag beim M**-Springen mit Siegerrunde überzeugen konnten. Von den 21 Startern der S-Dressur waren, wie schon nachmittags in der Qualifikationsprüfung, erneut Esther Maruhn (SV Kirchwalsede) und Wilson Pickett mit 865 Punkten die Besten vor Silvia Busch-Kuffner (RV Ganderkesee/849) auf His Heini und Nadine Corterier (RURV Rastede/845) auf Traversale. Die 1. Abteilung des M**-Springens entschieden Otto Vaske (RG Klein Roscharden) und Stakkato Special mit null Fehlern in 35,77 Sekunden vor Hans-Christoph Kühl (RV Lilienthal/0/37,94) auf Bela pharm’s Quirinus und Arietta Sausmikat (RC Rosenbusch Oberneuland/0/40,18) auf Vesuv für sich. In der 2. Abteilung siegten Amelie Ottens (RC Stotel/0/36,24) und Cascada vor Sarah Rump (RFC Niedervieland/0/39,66) und Caramba sowie Hans-Jörn Ottens (RC Stotel/0/42,59) und Hagrid.