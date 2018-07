„Damit wären wir überfordert gewesen“

Leipzigs demütiger Blick nach London

Jörg Soldwisch

London·Leipzig. Gerhard Schröder schaute verwundert drein, als er im April 2003 beim deutschen Ausscheid um die Olympiabewerbung 2012 die Namenskarten mit den Siegern hochhielt: Leipzig und Rostock, kann das gut gehen? Das fragte sich nicht nur der damalige Bundeskanzler. Es ging nicht gut. Es endete sogar in einem Desaster. Leipzig als Ausrichter und Rostock als Gastgeber der Segelwettbewerbe schafften nicht einmal den Sprung in die engere Auswahl für die Sommerspiele 2012. Die finden nun ab heute in London statt – und die Macher der Leipziger Bewerbung erinnern sich mit gemischten Gefühlen an den geplatzten Olympia-Traum.