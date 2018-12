Motorsport

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Mick Schumacher Vizemeister

Jörg Niemeyer

Hockenheim. Mick Schumacher hat den Titelgewinn in der Formel 4 verpasst. Selbst mit einer spektakulären Aufholjagd von Startplatz 22 auf Rang sechs konnte der 17 Jahre alte Sohn von Formel-1- Rekordweltmeister Michael Schumacher am Samstagmittag in Hockenheim den vorzeitigen Gesamtsieg von Joey Mawson nicht verhindern.