Eine angenehme Aufgabe für Ulrich Mix (l): Der Sportsamtsleiter weihte vor einigen Wochen mit Vereinsvertretern den Kunstrasenplatz des TV Eiche Horn und HC Horn ein. (Petra Stubbe)

Bremen. Ulrich Mix weiß, dass er nicht alle Wünsche erfüllen kann. "Mir geht es etwas wie Thomas Schaaf. Wer auf der Bank sitzt und nicht berücksichtigt wird, ist sauer", sagt er.

"Auf der Bank" blieb in diesem Jahr zum Beispiel Jens Steinmann sitzen, Vorsitzender des deutschen Meisters im Formationstanz, des Grün-Gold-Clubs. Der hatte wie in vielen Jahren zuvor um einen Zuschuss für das neue Musik-Arrangement der Tänzer gebeten. "Wir wollten 5000 Euro, die Gesamtkosten beliefen sich auf 20.000 Euro. Doch das Sportamt lehnte ab", erzählt Steinmann und zeigt null Verständnis: "Wir sind neben Werder das sportliche Aushängeschild Bremens. Das muss doch eine Rolle spielen."

Das Geld auch für den Sport ist mit den Jahren knapper geworden. Zwar hat das Sportamt im Jahr 2011 rund acht Millionen Euro für den Sport ausgegeben, doch der weitaus größte Teil, knapp über sieben Millionen, besteht aus Beträgen, an denen nicht zu rütteln ist: Bäder-Zuschuss, Übungsleiter-Pauschalen oder Geld, das für die Pflege der Sportanlagen aufgewendet werden muss. Kein Wunder, dass die Kunstrasenplätze in den letzten Jahren immer zahlreicher wurden, denn sie sind ganzjährig zu bespielen, brauchen kaum Pflege. Allerdings: Auch damit ist nun Schluss. "Wir haben noch Anträge von zehn Vereinen, die Kunstrasenplätze bauen wollen. Aber es gibt inzwischen 21 davon, das muss reichen", sagt Mix.

Doch das Sportamt hilft immer noch bei diversen Wünschen - vorausgesetzt, die Bittsteller zeigen erst einmal Eigeninitiative. "Sagt uns, was ihr machen wollt. Dann sagen wir, was wir dazugeben können", umschreiben Mix und seine neue Stellvertreterin Anke Precht die Strategie des Amtes. Beide haben viel Lob für Vereine bereit, die in ihrem Sinne schnell reagiert haben. Bremen 1860, Tura, Werder, ATS Buntentor, Eiche Horn, Osterholz-Tenever oder die SG Marßel konnten sich über Zuschüsse aus dem Sportamt freuen.

Die Last mit den Altlasten

Weniger erfreulich findet Uli Mix das Thema Bürgschaften, sozusagen eine Altlast seines Amtes. Denn in besseren Bremer Haushaltszeiten war es durchaus üblich, dass die Stadt Bremen, vertreten durch das Sportamt, für Neubauten von Vereinshallen finanziell bürgte - überzeugt davon, dass das Risiko vergleichsweise gering sei. Doch schon zweimal ging das schief: Der TuS Walle und der Lüssumer TV mussten in den vergangenen Jahren Insolvenz anmelden, die Vereine wurden aufgelöst und konnten die Tilgungen für ihre Hallen nicht mehr leisten. Die Stadt Bremen musste 700.000 Euro für Walle und 500.000 Euro für Lüssum auf den Tisch legen, und im Sportamt war man froh, dass Nachbarvereine die heimatlosen Mitglieder aufnahmen.

Aktuell bereitet der Blumenthaler Tennisverein Sorgen. Denn der besitzt eine Zweifeldhalle, deren Tilgungsraten er - weil er in größerem Umfang Mitglieder verlor - nicht mehr bezahlen konnte. Mix empfahl eine Auflösung des Vereins und den Wechsel der restlichen Mitglieder zum benachbarten niedersächsischen TC Beckedorf. Das jedoch brachte den Präsidenten aller Bremer Tennisspieler, Hanns-Gert Fischer, auf die Palme.

Sein Hauptvorwurf: "Damit empfiehlt das Sportamt praktisch die Auflösung eines Bremer Vereins und akzeptiert die Tatsache, dass erneut für die Stadt eine Bürgschaft im sechsstelligen Bereich fällig wird." Fischer schloss sich mit den Blumenthalern kurz, eine Spontan-Sammlung bei der Hauptversammlung brachte 6000 Euro ein, und auch die Bemühungen, die Tilgung für zwei Jahre auszusetzen, waren erfolgreich. Also geht es erst einmal weiter in Blumenthal, doch das Tischtuch zwischen Tennisverband und Sportamt ist wohl vorerst zerschnitten. Fischer spricht auch schon mal vom "Sportverhinderungsamt".

Zufriedener mit dem Sportamt ist Bremen 1860. "Die Zusammenarbeit funktioniert", sagt Geschäftsführer Neumann und hat auch ein Beispiel parat. Als 1860 im vergangenen Jahr für 200.000 Euro Gelände beim benachbarten Tennisverein Werder ankaufte, war das Sportamt mit 50.000 Euro dabei.