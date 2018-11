Seit langen Jahren im Einsatz für den FC Oberneuland – Kapitän Fabrizio Muzzicato, hier im Duell mit Dortmunds Starstürmer Robert Lewandowski während der DFB-Pokalpartie im August 2012. Die anstehende Regionalliga-Rückrunde erfordert von Muzzicato allerdings erst einmal Geduld – auch das Heimspiel gegen Hannover 96II wurde abgesagt. (Dpa)

Bremen. Ruhig geht es in diesem Verein selten zu: Im Dezember wurden die finanziellen Probleme des FC Oberneuland öffentlich, im Januar dann trat Trainer Peter Moussalli aus privaten Gründen von seinem Amt zurück. Der Wechsel des Übungsleiters ist ebenso ein Thema, über das Stefan Freye mit FCO-Kapitän Fabrizio Muzzicato sprach, wie auch der erneut verschobene Pflichtspielstart.

Peter Moussalli hat sein Amt niedergelegt, weil er sich nach einem Bandscheibenvorfall seiner Frau um die Familie kümmern muss. Wie haben Sie den Trainerwechsel erlebt?

Fabrizio Muzzicato: Dass etwas passieren würde, hatte sich schon angedeutet, als Peter Moussalli immer weniger beim Training war. Man hat ihm auch angesehen, dass er unter der Situation leidet. Also war es selbstverständlich, dass man seine Entscheidung akzeptiert. Es hat uns Spaß gemacht mit ihm – aber man konnte einfach nichts daran ändern. Die Mannschaft geht nun sehr normal mit diesem Trainerwechsel um und versucht professionell weiterzuarbeiten.

Hat sich die Arbeit unter dem neuen Gespann Kadir Pakkan/Murat Salar geändert?

Kadir Pakkan kennen wir ja schon, er hat in der Vergangenheit bereits gute Arbeit geleistet – wenn auch eher im Hintergrund. Er legt viel Wert auf Disziplin und eine Fokussierung auf die Arbeit der Mannschaft. Daneben macht Murat Salar einen sehr guten Job. Er ist ein junger Typ und geht gut mit den Jungs um. Vor allem hält er die Grenzen zwischen Spaß und Ernst sehr gut ein. Mich hat seine Verpflichtung am Anfang überrascht, aber ich muss sagen: Es läuft sehr positiv mit ihm, eine sehr gute Entscheidung. Insgesamt war Peter Moussalli vielleicht mehr der Kumpeltyp – nun geht es noch etwas konzentrierter zu. Fußballer sind halt so: Wenn sie Pausen gestattet bekommen, dann nehmen sie sie sich auch.

Der neue Trainer Kadir Pakkan hat angekündigt, offensiver agieren zu wollen. Wie stehen Sie als Defensivspieler dazu?

Ich bin noch ein bisschen geprägt von der Hinrunde. Da hatten wir zunächst auch versucht, alles spielerisch zu lösen. Dann haben wir gegen Mannschaften verloren, die sehr kämpferisch aufgetreten und viel gelaufen sind. Oder wie damals beim Hinspiel gegen Hannover 96 II: Wir haben versucht, offensiv zu spielen – und 1:5 verloren. Man muss das also von Spiel zu Spiel sehen. Direkt vor der Winterpause, als wir gegen WerderII und den HSVII vier Punkte holten, da haben wir nicht schön, aber effektiv gespielt.

Dann dürften die Personalwechsel dieser Winterpause nicht ihren uneingeschränkten Beifall finden: Es wurden überwiegend Spieler für die Offensive verpflichtet, mit Sören Seidel und Alexander Hessel aber zwei Defensivspieler abgegeben.

Man war mit der Offensive nicht so zufrieden, und man sieht es ja auch an den Zahlen. Wir haben die schlechteste Offensive der Liga und keinen Spieler, der zumindest sieben, acht Tore geschossen hat. Letztlich liegt es aber an allen Spielern, das gilt für die Defensive wie für die Offensive.

Sie meinen, es ist weniger eine Frage des Systems, sondern liegt an der Art und Weise, wie die Spieler ihre Aufgaben umsetzen?

Das ist meine Auffassung. Wir haben die Torchancen ja auch zusammen herausgespielt – und letztlich kann jeder mal ein Tor machen, auch ich. Offensive im Sinne von Kadir Pakkan heißt dann wohl auch, dass man sich mehr zutraut und mutiger ist.

Und am Ende ist es wieder eine Frage der richtigen Balance zwischen Angriff und Verteidigung?

Ja, aber am Ende zählt auch nur das Ergebnis. Das Wichtigste ist doch, zusammen zu halten und sich gegenseitig zu unterstützen. So war es am Ende der Hinrunde. Ich hoffe, dass wir diesen Weg weitergehen werden. Derzeit sind alle sehr fleißig und reden auch kaum über die finanziellen Probleme des Vereins. Ich bin jetzt seit acht, neun Jahren beim FC Oberneuland und kann sagen: So gut war die Atmosphäre in einer schweren Situation noch nie.

Das Heimspiel gegen Hannover 96II wurde aufgrund des unbespielbaren Platzes am Vinnenweg abgesagt. Auf ihre Feuertaufe müssen die Mannschaft und die positive Stimmung also noch warten.

Angesichts der vielen neuen Spieler müssen wir uns jetzt auch erst einmal finden. Aber ich war sehr gespannt, ob es gegen Hannover viele Veränderungen in der Aufstellung gegeben hätte. Gerade erst hatte 96 ja mit 1:4 gegen den SV Meppen verloren. In dieser Liga ist eben vieles drin – vielleicht abgesehen von den Partien gegen den Spitzenreiter Holstein Kiel. Wenn wir kompakt stehen und effektiv spielen, ist also auch gegen eine Mannschaft wie 96 etwas zu holen.