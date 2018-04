Beim 2:1-Erfolg über die C-Junioren von Hannover 96 zeigte der SV Werder Bremen zwei gänzlich unterschiedliche Halbzeiten. Nachdem der Fußball-Regionalligist von der Weser eine klasse Leistung im ersten Durchgang abgerufen hatte, konnte er nach dem Wiederanpfiff keineswegs daran anknüpfen. „Der zweite Durchgang war unser schlechtester in dieser Saison“, sagte Bremens Coach Björn Dreyer, dessen Mannschaft zum Wiederanpfiff mit 2:0 führte. Nick Woltemade hatte die Gäste nach einer Flanke von Louis Poznanski mit einem Schuss ins lange Eck in Führung gebracht (21.), ehe Massimo Klüver einen Eckball verwertete (26.).

„So eine gute Halbzeit haben wir noch nie gespielt, aber wir hätten zwei Tore mehr erzielen müssen“, so Björn Dreyer. Die beste Gästechance hatte Max Weickert, doch sein Freistoß landete – wie schon am vergangenen Spieltag – am Aluminium (23.). Vom ansehnlichen Kombinationsfußball der Grün-Weißen war nach dem Seitenwechsel nichts mehr zu sehen. Ganz im Gegenteil: Der Ball wurde von Bremen nicht mehr laufen gelassen, sondern fast ausschließlich lang in die Spitze gespielt. Selbst aus dem Platzverweis für Omar Serphan, der nach einem Schubser das Feld räumen musste (51.), konnte Werder keinen Profit schlagen, sondern kassierte in Überzahl sogar den Anschlusstreffer durch Daniel Stojanov in der vorletzten Spielminute. Zuvor hätte Bremens Nick Woltemade für die Vorentscheidung sorgen können, doch alleinstehend vor Hannovers Schlussmann Paul-Arthur Garberding vergab er nach einer guten Stunde die Riesenchance.