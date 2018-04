Juli will der Chefermittler Richard McLaren seinen Untersuchungsbericht zu den Vorwürfen um manipulierte Dopingproben russischer Sportler bei den Winterspielen 2014 in Sotschi vorlegen. Das teilte McLarens Sprecherin am Dienstag mit. 15 der russischen Medaillengewinner in Sotschi seien gedopt gewesen, behauptete Grigori Rodschenkow, der ehemalige Chef des russischen Doping-Kontrolllabors.