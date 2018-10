Bremen. Am Freitag beginnt das Euroclassics-Pferdefestival in der ÖVB-Arena. Bei der Pressekonferenz zeigte sich Veranstalter Kaspar Funke zuversichtlich, dass der neue Wettkampfplan mehr Zuschauer in die Halle locken wird. Die Dressurreiter starten in diesem Jahr nämlich erstmals am Sonntagnachmittag.

Archiv: Großer Preis des Senats der Freien Hansestadt Bremen, euroclassics Einzelwertung am Sonntag, den 04.03.2012. Erstplatzierter ist Mario Stevens (Deutschland) mit Corlanda OLD. (Photo, Christina Kuhaupt)

Ganz auf Augenhöhe mit den Pferden, so können die Zuschauer laut ÖVB-Arena-Chef Peter Rengel die Wettkämpfe bei den Euroclassics verfolgen. „Es wird diesmal Stehplätze an der Bande geben. Von dort aus lässt sich der Sport hautnah erleben.“ Ob das die nervösen Dressurpferde stören wird oder nicht, da ist sich Johanna von Fircks noch nicht sicher. Doch die Oldenburgerin ist zuversichtlich, dass ihr Pferd ruhig bleiben wird.

Auf ihre Favoriten in den Dressurprüfungen wollte sie sich aber noch nicht festlegen. „Das Starterfeld ist so dicht beieinander, dass viele vorne mitreiten können“, sagte die 30-Jährige. Dennoch zählt sie vor allem Ingrid Klimke und Isabell Werth zu den Favoriten, sowie die beiden Schweden Patrik Kittel und Minna Telde. „Aber auch meine Wenigkeit“, gab von Fircks zu. Mit dem elfjährigen Rockport will sie bei ihren ersten Euroclassics gleich ganz vorne mitreiten.

Ähnlich dicht sieht Veranstalter Kaspar Funke auch die Konkurrenz bei den Springreitern: „Die meisten Reiter zählen die niederländische Mannschaft zu den Favoriten.“ Allein Team-Mitglied Albert Zoer, der mit einigen Minuten Verspätung doch noch zur Pressekonferenz erschien, reist mit drei Pferden nach Bremen. „Zwei davon sind sehr vielversprechend. Das dritte ist noch jung und soll hier nur Erfahrung sammeln“, sagte der Niederländer.

Lesen Sie mehr in der Mittwochsausgabe des WESER-KURIER.