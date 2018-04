Tennis (II)

Neues Preisgeld bei Grand Slam

dpa

New York. Die Tennis-Profis können bei den diesjährigen US Open so viel verdienen wie bei keinem Turnier zuvor. Das Preisgeld für die letzte der vier Grand-Slam-Veranstaltungen 2016 wird um zehn Prozent angehoben – im Vergleich zum Vorjahr auf 46,3 Millionen Dollar.