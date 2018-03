„Wir haben heute ganz blöd verloren“, sagte Trainer Klaus Hoyer. Dabei wollte sein Team gegen die Delmenhorster den Klassenerhalt unter Dach und Fach bringen. Doch die Bremer leisteten stattdessen Nachbarschaftshilfe, holten sich keine drei Punkte, sondern gaben zwei ab. Die Bremer begannen nervös und mit vielen Abstimmungsproblemen, die zu Fehlern führten. Satz zwei und vier gingen aber an die Gastgeber. Timur Divanoglu stabilisierte die Annahme und im Angriff glänzte Bastian Hedergott. Libero Philip Overlander rettet viele Bälle in der Abwehr und half seinem Team so, den vierten Satz in der Hand zu behalten. Im Tiebreak fehlte dann das letzte Quäntchen Durchsetzungskraft. „Krankheitsbedingt konnten wir in den letzten beiden Wochen nicht als Mannschaft trainieren, das hat sicher zu der hohen Eigenfehlerquote beigetragen“, sagte Hoyer.

Jungen Spielern geht die Luft aus

Im zweiten Spiel ging es gegen den Tabellenzweiten aus Schüttorf. Ein starker Gegner, der bisher nur drei Spiele abgab. Die Bremer erhöhten ab dem zweiten Durchgang den Druck im Aufschlag. Die 1860er Benedikt Gerken, Julian Hoyer und Daniel Müller punkteten immer wieder mit ihren guten Aufschlägen. Gerken, Wessendorf und Paul Bormann stellten einen hohen Block, der es den Gästen aus Schüttorf erschwerte, sich durzusetzen. „Leider ging unseren jungen Spielern dann die Luft aus“, erklärte der Trainer. In den noch ausstehenden drei Spielen gegen Oldenburg, Osnabrück und Voxtrup müssen noch zwei zwei Punkte her, dann wäre der Klassenerhalt sicher.

Bremen 1860 II: Hedergott, Gerken, Müller, Wessendorf, Hoyer, Overlander, Theise, Divanoglu, Bormann