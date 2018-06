Übungsleiterin Sonja Nonnast bei ihrer Schwerpunktarbeit für Tura - dem Kinderturnen. (Frank Thomas Koch)

Gröpelingen. Als die Bauarbeiter vor einigen Monaten beim Vereinszentrum von Tura Bremen nach beendeter Vergrößerung des Umkleidetrakts abzogen, da hatte Sonja Nonnast noch einen Einwand: "Eigentlich haben sie das Ein-Zimmer-Appartement für mich vergessen."

Ein Scherz gewiss, doch einer mit Hintergrund. Denn das Vereinsgelände von Tura Bremen ist für die 40-Jährige aus Gröpelingen fast schon mehr als nur eine zweite Heimat. "An fünf Tagen in der Woche bin ich hier", erzählt sie, ehe ihr einfällt: "Montags mache ich jetzt ja noch etwas mit den ganz Kleinen ab neun Monaten." Und das wäre dann der sechste Tura-Tag im Wochenrhythmus von Sonja Nonnast.

Dabei lässt sich nicht gerade behaupten, dass es ihr ansonsten an Abwechslung mangeln würde. Denn Sonja Nonnast hat auch noch einen kompletten Haushalt zu versorgen, mit einem Ehemann im Schichtdienst und drei Kindern in einem Alter, in dem die Mutter noch dringend gebraucht wird: Leon ist 15 Jahre alt, Kilian 14 und Tochter Josina elf.

Doch letztlich waren es ihre eigenen Kinder, die Sonja Nonnast vor neun Jahren zu Tura brachten. "Leon wollte Judo machen. Dann ist Kilian mitgekommen und hatte Interesse am Fußball. Also habe ich immer am Fußballplatz gestanden – und bin irgendwann angesprochen worden, ob ich nicht ein Amt übernehmen würde", erzählt sie. Bisher ohne rechte Beziehung zu irgendwelchen sportlichen Aktivitäten, mochte sie nicht Nein sagen.

Und die Dinge nahmen ihren Lauf: Heute ist die ausgebildete Kinderpflegerin Trainerin der 3. D-Jugend-Fußballer des Vereins, Leiterin der großen Kinderturn-Abteilung und damit als Mitglied des erweiterten Vorstands auch noch oftmals abends an der Lissaer Straße anzutreffen. Weil dann noch Besprechungen auf der Tura-Führungsebene anstehen.

Es ist ein grauer Spätherbst-Nachmittag, immer mehr Kinder treffen zum Fußballtraining ein. Dann stellt sich heraus, dass ein Übungsleiter verhindert ist, die Reaktion der Kinder ist auffällig: "Können wir dann bei Sonja mitmachen?" Sie können, alle freuen sich und die Szene macht deutlich: Die Fußballtrainerin, die nie selbst Fußball gespielt hat, ist ungemein beliebt und wird offenkundig auch fachlich akzeptiert. "Ich habe mir alles abgeschaut. Und die Männer haben mir viele Tipps gegeben", erläutert sie ihr Fußballwissen, das offenbar durchaus auf fruchtbaren Boden gefallen ist: "Im vorigen Jahr sind wir mit der 3. E-Jugend Vizemeister geworden", strahlt sie.

Aus der E- wurde inzwischen die D-Jugend, mit einer nach wie vor sehr persönlichen Beziehung der Trainerin zur Mannschaft: Denn auch Tochter Josina kickt im Team, es ist die letzte Altersklasse, in der noch gemischte Mannschaften erlaubt sind. "Aber schon mit getrennten Kabinen. Darauf bestehe ich auch bei Auswärtsspielen", erzählt Sonja Nonnast, in deren Team Jungen und Mädchen nahezu gleichstark vertreten sind. Wobei die Aufstellung nicht unbedingt von der jeweiligen Spielstärke vorgegeben wird: "Aufgestellt wird nur, wer auch regelmäßig zum Training kommt."

Doch Fußballtraining, das ist eher Hobby, Schwerpunkt für Sonja Nonnas ist inzwischen das Kinderturnen. Denn die Abteilung boomt, Gröpelingen ist ein junger Stadtteil mit überdurchschnittlichem Kinderreichtum. Übungsleiterinnen waren Mangelware. "Elke hat mich eines Tages gefragt – und da ich viel Spaß mit Kindern habe, habe ich zugesagt", erinnert sie sich.

Elke, das ist Elke Schlesier-Chitula, die das Kinderturnen bei Tura mit aufbaute, inzwischen gemeinsam mit Sonja Nonnast und einem halben Dutzend weiterer Übungsleiter die immer zahlreicheren Kinder betreut. Da ist Engagement ebenso wie Ideenreichtum gefragt. Nonnast, die inzwischen auch die Übungsleiter-Lizenz erwarb, hat in beiden Bereichen viel anzubieten. "Faszinierend, wie ihr immer neue Dinge einfallen", sagt der für die Tura-Öffentlichkeitsarbeit zuständige Ekkehard Lentz. Und dann fällt ihm noch was ein: "Sonja ist so etwas wie die Mutter unseres Vereins."