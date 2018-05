Bremen. Die „Nordlichter“ zeigten auch im tiefsten Süden, dass mit ihnen mittlerweile auch auf internationaler Bühne gerechnet werden muss. Beim hochkarätig besetzten Callise-Cup im italienischen Gaeta belegten die Bremer Beachhandballer den vierten Platz und gehören so mit 359 EBT-Punkten bei nur zwei gespielten Turnieren zu den 15 besten Beachhandball-Mannschaften Europas. Damit hat das Team um Marten Franke noch hervorragende Aussichten, sich als bestes deutsches Team für das EBT-Finaltournier im kommenden Mai zu qualifizieren. Zudem wurde Tilman Pröhl zum besten Abwehrspieler des Turniers gewählt. Ohnehin stellte Rang vier die Bremer absolut zufrieden, zumal mehr drin gewesen wäre. Doch das wurde durch eine Spielplanänderung des Veranstalters verhindert, über die die Nordlichter nicht informiert wurden.

Der Reihe nach: Nachdem der Ankunftstag zunächst kulturell, später dann mit einer Trainingseinheit genutzt wurde, starteten die Bremer mit klaren Siegen gegen das albanische Team Beach Eagles und Asalb Bastia Umbra Red aus Italien. In den Partien gegen die beiden leichtesten Gegner spielten sich die Nordlichter zugleich ein. Schließlich musste mit Sascha Kossian vom Team StrandPauli (Krefeld) ein Spieler von außerhalb integriert werden, um den kleinen Kader aufzufüllen. „Er hat uns sehr geholfen und wir waren auf allen Positionen sehr flexibel“, sagte Spielführer Marten Franke. Beide Spiele gingen zudem mit 2:0 Halbzeiten an die Bremer, so dass bereits am ersten Spieltag der Halbfinaleinzug in Reichweite lag.

Dazu musste zunächst Balons Gang Beach aus der Slowakei besiegt werden. Nach einer überragenden ersten Halbzeit (28:6), konnten die Nordlichter auch die zweite Halbzeit gewinnen (20:14). Anschließend stand das vorentscheidende Spiel gegen die spanischen Sospechosos Habituales an. Beide Halbzeiten waren sehr umkämpft und knapp. Halbzeit eins ging mit 20:14 an die Bremer, doch danach verloren sie ihren Abwehrchef Tilman Pröhl mit einer direkten roten Karte, so dass anschließend kein Wechselspieler mehr zur Verfügung stand und drei Feldakteure durchspielen mussten. In der italienischen Sonne schwanden die Kräfte im Angriff, doch dafür wurde in der Abwehr umso mehr gekämpft. Dank eines tollen Zusammenspiels der Abwehr mit Torhüter Andreas Husmann ging auch die zweite Hälfte mit 10:6 an die Bremer. Damit stand der Halbfinal-Einzug bereits fest und es wurde reichlich gefeiert. Das anschließende Fußball-Spiel Deutschland gegen Italien beim Public Viewing mit 300 Italienern zu schauen, war nicht nur angesichts des bekannten knappen Ausgangs dabei eine ganz besondere Erfahrung für die Beachhandballer.

Am darauf folgenden Morgen wartete leider eine böse Überraschung auf die Bremer. Die Veranstalter hatten kurzfristig am Abend zuvor den Spielplan geändert, da manche Mannschaften am Sonntagnachmittag bereits abreisen mussten. Die Nordlichter wurden über die Spielplanänderung aber nicht informiert und verpassten so das entscheidende Spiel um Gruppenplatz eins gegen die starken Spanier von Club Balonmano Playa Barbate. „Das war schon eine sehr ärgerliche Sache, da wir uns mit den Spaniern sehr gut verstanden und gegen eine international so erfahrene Mannschaft gerne gespielt hätten, egal mit welchem Ausgang“, sagte Marten Franke.

Das Halbfinale wurde ebenfalls von 17.30 Uhr auf 10.15 Uhr vorverlegt. Das alles führte dazu, dass die Bremer nicht ihre beste Leistung abrufen konnten. Gegen den polnischen Meister der vergangenen Jahre gingen beide Halbzeiten verloren (18:15, 24:20). „Wir können trotzdem zufrieden sein. Hätten wir uns etwas besser auf das Spiel vorbereiten können, und wäre unser Kader ein oder zwei Spieler größer gewesen, hätten wir sicherlich den späteren Turniersieger ordentlich ärgern können“, sagte Franke in einer Bilanz des Turniers.

Das Spiel um Platz drei fand dann gegen einen der ganz großen Namen im europäischen Beachhandball statt: BHC Detono Zagreb. Auch in diesem Jahr liegen die Kroaten von Detono Zagreb mit 781 EBT-Punkten erneut auf Platz eins der Rangliste. Da jedoch der ein oder andere Nationalspieler wegen der WM-Vorbereitung fehlte, hielten die Bremer mehr als ordentlich dagegen. Der erste Satz ging knapp verloren, da im Angriff zu viele Chancen liegen gelassen wurden. Im zweiten Satz nahmen die Nordlichter fünf Sekunden vor Spielende und zwei Punkten Rückstand eine Auszeit.

Durch eine kluge taktische Variante gelang schließlich in letzter Sekunde der Ausgleich und im Sudden Death holten sich die Bremer doch noch diese Halbzeit. Das anschließende Shoot-Out ging zwar sehr unglücklich verloren, doch der Freude der Bremer tat dies keinen Abbruch.

„Wir hätten gegen eine international so erfahrene Mannschaft gerne gespielt.“ Marten Franke, Beachhandballer

„Wir hätten sicherlich den späteren Turniersieger ordentlich ärgern können.“ Marten Franke