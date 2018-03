Zum Abschluss der Syke-Weyher Crosslauf-Serie sicherten sich Andreas Oberschilp von der LG Bremen-Nord und Janina Heyn vom ATS Buntentor den Seriensieg auf der Langstrecke. Beim 34. Country-Lauf Syke-Weyhe-Syke erreichte Titelverteidiger Andreas Oberschilp, trotz eines Sturzes im Matsch auf der Startlinie im Waldstadion, auf der Halbmarathondistanz in 1:17:44 Stunden den zweiten Tagesplatz hinter Cedric Schramm (1:17:17).

Janina Heyn, die nach drei Siegen und einem zweiten Platz in den vorhergehenden Rennen bereits uneinholbar in Führung gelegen hatte, konnte sich erkältungsgeschwächt in 1:47:09 Stunden einen achten Tagesrang leisten und gewann mit Julia Spreen (1:44:47) und Susann Grapentin (2:02:59) auch die Serien-Teamwertung der Frauen für die LG Buntentor Roadrunners.

Heyns Teamkamerad Gerrit Lubitz (1:23:51) wurde Sechster bei den Männern und damit hinter Andreas Oberschilp und Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr, 1:23:39) Seriendritter sowie Zweiter in der Team-Serienwertung – an diesem Tag mit Timo Sieke (1:25:35) und Hans-Heinrich Albertsen (1:37:23).

Auf der Mitteldistanz über 5900 Meter siegte Lotta Schlund vom ATS Buntentor in 25:00 Minuten überlegen mit einem Vorsprung von mehr als drei Minuten gegenüber der Zweitplatzierten Carola Vömel von der LG Kreis Verden, die nach 28:06 Minuten ins Ziel kam.