Bremen. Bislang war er Vizepräsident bei Fußball-Bremenligisten Vatan Sport und in dieser Funktion für die Integrationsarbeit zuständig. Zukünftig wird Murat Orta als Integrationsbeauftragter des Bremer Fußball-Verbandes tätig sein. Stefan Freye sprach mit dem 37-Jährigen über seine neue Aufgabe.

Was bedeutet Integration im Bremer Amateurfußball für Sie?

Murat Orta: Erst mal ist Integration ein Modewort, und ich finde es nicht so prickelnd. Für mich bedeutet Integration, den jungen Ausländern zu zeigen, dass der Fußball kein Ventil ist, sondern ein Mittel, ein Teil der Gesellschaft zu werden.

Das hebt ab auf einen möglichen Zusammenhang zwischen Gewalt und mangelnder Integration, oder?

Selbstverständlich. Wir haben bei Vatan über zwei, drei Jahre erfolgreich gegen Gewalt gearbeitet. Dort gibt es nach wie vor noch Rote Karten, aber eben nicht mehr wegen Gewaltaktionen, sondern weil Fußball eben ein körperbetonter Sport ist. Es muss normal sein, den Fußball als sportlich-fairen Wettkampf zu betrachten.

Wie sieht Ihre neue Aufgabe aus?

Meine Aufgabe ist in erster Linie, ein Ansprechpartner für die Vereine mit Migrationshintergrund zu sein, aber eben auch für solche, die viele Spieler mit Migrationshintergrund in ihren Reihen haben. Denen möchte ich helfen und sie in ihrer Integrationsarbeit unterstützen. Sie sollen wissen: Ich bin einer von ihnen. Es geht daneben aber auch um deutsche Spieler, die Konflikte haben. Ihnen kann ich vielleicht leichter erklären, warum jemand mit Migrationshintergrund auf welche Weise reagiert. Insgesamt ist es wichtig, dass die Ausländer merken, es gibt jemanden vom Verband, der sich für sie einsetzt. Deshalb habe ich kürzlich auch eine türkischstämmige Anwältin für einen Posten im Sportgericht des Bremer Fußball-Verbandes vorgeschlagen.

Sie haben die deutschen Fußballer angesprochen: Integration funktioniert sicher nicht nur über die Arbeit mit ausländischen Spielern?

Nein, genauso ist es. Es gibt immer auch die andere Seite, die zu Integration dazugehört. Das sind die deutschen Jugendlichen. Sie sollen nicht das Gefühl bekommen, dass sie auf der Strecke bleiben und benachteiligt werden.

Daneben sollten sie aber auch offen sein für Ihre Arbeit.

Stimmt. Generell gilt es für beide Seiten. Die Gesellschaft funktioniert nur, wenn beide Seiten den Willen zur Integration haben und unvoreingenommen aufeinander zugehen. Der Deutsche muss seine Vorurteile weglassen, und der Ausländer die Haltung: Ich werde hier sowieso nur benachteiligt.

Sie lassen Ihre Arbeit bei Vatan Sport nun zugunsten der neuen Tätigkeit beim BFV ruhen, hatten aber zuvor einige Jahre als Integrationsbeauftragter des Vereins gearbeitet. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Überwiegend positive. Wenn man sich mit den Leuten beschäftigt, dann nehmen sie das auch an, und dann merken beide Seiten: Es geht ja, wenn man sich ein bisschen bemüht. Und wir sind dann auch auf den Bremer Fußball-Verband zugegangen und haben manche Sachen erklärt, was zum gegenseitigen Verständnis beigetragen hat. Unser Motto bei Vatan war immer: Andere reden über Integration, wir machen sie. Das war auch kein Hexenwerk, sondern lediglich die Investition von Zeit in Jugendliche – egal welcher Herkunft.

Nun plant man beim BFV, Sie auch in den Vorstand einzubinden und damit noch mehr zu etablieren. Befürchten Sie nicht, von manchen Fußballern als Teil einer "andere Seite", nämlich der Funktionärsebene, wahrgenommen zu werden? Und besteht dann nicht die Gefahr, dass man Ihnen grundsätzlich misstraut?

Etablieren ja, aber dadurch will ich Vertrauen erzeugen. Meine Arbeit für den Bremer Fußball-Verband bedeutet doch auch, dass es jemand als Ausländer geschafft hat, sich auf dieser Ebene zu etablieren. Das muss Herausforderung und Motivation für viele junge Ausländer sein. Vielleicht müssen wir dann irgendwann auch nicht mehr über Ausländer und Deutsche sprechen, sondern nur noch über einen vom Bremer Fußball-Verband.