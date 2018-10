Eishockey: 2. Bundesliga

Pinguins schlagen Dresden noch 6:3

Bremerhaven. Die Fishtown Pinguins schlagen in der zweiten Eishockey-Bundesliga die Dresdener Eislöwen mit 6:3. Doch erst im zweiten Drittel gehen die Pinguins erstmals in der Partie mit 3:2 in Führung.