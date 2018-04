Die Oberliga-Handballerinnen des ATSV Habenhausen haben den zweiten Tabellenplatz fest ins Visier genommen: Die Südbremerinnen setzten sich zuhause gegen den Tabellennachbarn HSG Hude/Falkenburg überraschend klar mit 33:24 (16:11) durch. Damit rücken sie den Niedersachsen bis auf zwei Punkte zu Leibe.

Die einstündige Spielverzögerung, ausgelöst durch das vorherige Männer-Oberligaspiel, hatte den Gastgeberinnen offenbar weniger zu schaffen gemacht als der HSG. Ehe sich die Niedersachsen versahen, hatten ihnen Sabine Peek, Julia Maas und Christin Lange auch schon einen 0:3-Rückstand eingeschenkt. Erst beim 6:2 von Christine Köster bereiteten die Gäste dem ATSV mehr Mühe. Da die Huderinnen während der gesamten Saison einige Langzeitausfälle beklagen, boten sie gegen Habenhausen die erfahrene Desiree Görzel mit auf. Die erzielte ein Tor, konnte dem Spiel aber auch keine Wendung geben.

„Wir haben dem Tabellenzweiten den Schneid mit unserer starken 3:2:1-Abwehr abgekauft“, war der Habenhauser Betreuer Axel Schwenker mit seinem Team rundum zufrieden. Das hatte die HSG-Angriffsbemühungen oft im Keim erstickt. Schaltete Hude/Falkenburg auf zwei Kreisläuferinnen um, dann kümmerten sich die Vorgezogenen, je nachdem Sabine Peek oder Anna-Lisa Behnken, wechselweise hauteng um die Gäste-Torjägerin Mareike Zetzmann. Die Linkshänderin traf zwar insgesamt zehnmal ins Schwarze, die Hälfte ihrer Treffer resultierte jedoch aus Siebenmetern, ansonsten überwiegend aus Standardsituationen. Der Rest des Habenhauser Fünfer-Abwehrblocks stand in diesen Phasen kompakt und ließ sich nur selten sprengen.

Trotzdem kämpften sich die Niedersachsen bis auf 8:9 an den ATSV Habenhausen heran, bevor die frühzeitige Entscheidung fiel: Viola Pleines (2), Insa Klün und Sabine Peek erhöhten flott auf 13:8, womit der Widerstand des Tabellenzweiten so gut wie gebrochen war. Bei den Bremerinnen gefiel das schnelle Umschalten von Abwehr auf Angriff inklusive einer gut funktionierenden zweiten Welle. Daher konnten sich auch alle Feldspielerinnen am Torreigen beteiligen. Selbst der A-Jugendlichen Lara Rother gelang mit dem 16:10-Zwischenstand ihr erster Treffer in der Frauen-Oberliga.

Gegen Ende des Spiels krönte Christine Köster ihre Leistung mit einer Torgala. Sie langte, beginnend mit dem 26:20, sechsmal in Folge zum fast schon deklassierenden 31:20-Zwischenstand zu. Dabei profitierte sie zum einen von der schnellen zweiten Welle, die sie beherzt abschloss. Zum anderen wurde sie von Anna-Lisa Behnken und Svenja Klün am Kreis gut in Szene gesetzt.

„Jetzt hoffen wir auf einen Ausrutscher der Huderinnen“, sieht Axel Schwenker mit seinem Team in den verbleibenden fünf Partien noch Chancen auf die Vizemeisterschaft. Neben den zwei Punkten trennen sie nach diesem starken Auftritt nur noch vier Tore von den Niedersachsen. Am Sonntag muss der ATSV Habenhausen um 15.30 Uhr beim Viertletzten VfL Oldenburg III ran.

ATSV Habenhausen: Heidorn, Repty; Abbes (1), Kalkowski (2), S. Klün (3), Maas (4), I. Klün (3/3), Köster (7), Lange (1), Kumpf (1), Peek (4), Behnken (1), Pleines (5), Rother (1)