Club zur Vahr führt lange – und kassiert kurz vor Schluss das 3:4

Purer Frust

Lars Lenssen

Bremen. Den Start in die Regionalliga-Feld-Saison hatten sich die ambitionierten Hockey-Herren des Club zur Vahr ganz anders vorgestellt. Nach der 3:4 (2:1)-Last-Minute-Pleite am Sonnabend gegen den DHC Hannover, der dritten Niederlage in Folge, geht der Zweitliga-Absteiger als Tabellenschlusslicht, punktgleich mit Marienthal, in die ewig lange Winterpause.