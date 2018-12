Welch ein überraschender Auftritt von Sickfeld, der damit auch Tagessieger wurde und selbst den Abo-Meister Dennis Krol, der „nur“ ein Tagesholz von 909 Hölzern erzielte, hinter sich ließ. Die Dominanz von Krol bei den Herren blieb auch an diesem Wochenende unangetastet, der neben seinem Klubkameraden Nils Stehmeier (902) auch Carsten Grziwa (901) im Sog zu deren Topleistungen mitzog. Manfred Thoden – Herren B - wird häufig erst dann munter, wenn er das Gefühl hat, dass die Verfolger ihm zu dicht „auf den Pelz rücken“. So auch an diesem Spieltag, den er mit dem Tagesholz von 893 abschloss und zwischen sich und seinem Verfolger Ingo Becker 48 Hölzer legte. Silvia Albert überraschte die gesamte Damenriege mit hervorragenden 901 Hölzern und hat die Führung vor Silke Steitz (878) übernommen. Zwischen diesen Beiden dürfte wohl auch die Meisterschaft entschieden werden, denn der Angriff von Simone Grziwa (884) kommt etwas zu spät.