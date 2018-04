„Heute ist wirklich jede für jede in die Bresche gesprungen“, freute sich SG-Trainerin Annika Bartels über den intakten Teamgeist.

Vor allen Dingen die Abwehr stand stabil, mit großer Vehemenz warfen sich die Findorfferinnen ihren Gegenspielerinnen regelmäßig in den Wurfweg. Kam doch ein Ball durch, verhinderte entweder die erneut glänzend aufgelegte Torhüterin Magdalena Riecken den Gegentreffer oder Oyten scheiterte am Gehäuse. Ein Sonderlob sprach die Trainerin hinterher neben Torgarantin Julia Bindhammer (neun Tore) und Spielmacherin Sharon Holtz (4) vor allen Dingen Abwehrspielerin Anne-Katrin Sponholz aus. „Sie ist heute regelrecht über sich hinausgewachsen“, lobte Annika Bartels die aufmerksame Defensiv-und treffsichere Offensivkraft (4). Die frühe Führung der Gäste drehten die Gastgeberinnen binnen weniger Minuten zu ihren Gunsten, bis zur Pause begegneten sich beide Teams anschließend auf Augenhöhe. Sofort nach dem Wiederbeginn legte Findorff mit drei Treffern in kürzester Zeit die Grundlage zum Erfolg und ließ sich in Hälfte zwei weder durch zweifelhafte Schiedsrichterentscheidungen noch durch Provokationen der Gegnerinnen aus dem Konzept bringen. „Wir haben immer an uns geglaubt“, versicherte Lucia Giese und Anna-Lena Kramer fügte hinzu, „dass die älteren Spielerinnen die jungen ganz toll geführt haben“. Überhaupt war die Findorffer Bank an diesem Tag ein weiterer Punkt, der mit grandioser Unterstützung dazu beitrug, zwei wichtige Zähler für den Klassenerhalt zu sichern.

SG Findorff: Riecken; Bindhammer (9/2), Kramer, Rump, Eiskamp (5), Wannmacher, Woltemade (2), Wessels (1), Klein (1), Holtz (4), Giese, Sponholz (4), Wencelidis.