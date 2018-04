. Der Hockey Club Horn lädt am 1. Mai tennisbegeisterte Kinder und Jugendliche auf die Anlage in der Berckstraße 91 zum Start in die Freiluftsaison ein. Es geht um 14 Uhr los mit freiem Spiel auf allen Plätzen. Ab 15 Uhr gibt es dann Spiel und Spaß mit den Vereinstrainern. Die Erwachsenen starten um 11 Uhr mit dem traditionellen Kudddel-Muddel-Turnier

. RTR