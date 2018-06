Hinterließ einen starken Eindruck: Florian Mayer. (Dpa)

London. Während Prinz William und seine Gattin Herzogin Catherine auf dem Center Court von Wimbledon von der Royal Box aus mit dem britischen Hoffnungsträger Andy Murray zitterten, hätten gut 100 Meter Luftlinie entfernt Florian Mayer und Philipp Kohlschreiber auf Court No.1 das deutsche Hoch zu einem sensationellen Höhenflug ausdehnen können. Und auch, wenn es ihnen nicht gelang, als erstes Duo seit 1991 ins Halbfinale des prestigeträchtigsten Rasenturniers einzuziehen, so verkauften sich beide gestern so teuer es ging.

Mayer bot dem Weltranglistenersten und Titelverteidiger Novak Djokovic in seiner Partie teils so mutig die Stirn, wie es wohl nur wenige dem 28 Jahre alten Bayreuther noch zugetraut hätten. "Ich will einfach rausgehen und es genießen und es ihm so schwer wie möglich machen", hatte Mayer vorab angekündigt. Er hielt Wort. Und er brauchte sich über die 4:6, 1:6 und 4:6-Niederlage sicherlich nicht zu grämen – im Gegenteil. "Er kann stolz auf seine Leistung sein", lobte der dreimalige Wimbledonchampion Boris Becker. Mayer hatte dem Serben einen harten Kampf geboten und sich die Sympathien der 11000 Zuschauer erspielt, die ihn mit tosendem Applaus und stehenden Ovationen verabschiedeten. Dass Djokovic ein martialisches Gebrüll losließ, als er den Matchball mit einem Ass durch die Mitte verwandelte, zeigte, wie viel Mayer ihm abverlangt hatte. "Florian hatte so viele Chancen, es war heikel. Es hätte auch anders ausgehen können", gestand Djokovic.

Acht Jahre ist es her, da war Mayer schon einmal in die Runde der letzten Acht gestürmt. Damals war es sein Debüt in Wimbledon gewesen, und er verblüffte mit seiner unorthodoxen Spielweise reihenweise die Gegner und das Publikum. Der 1,91 Meter große Schlaks spielt Bälle, die man nicht erwarten kann – und das mit einer Technik, die nicht in Lehrbüchern zu finden ist. Sein Paradeschlag ist der eingesprungene, beidhändige Rückhandwinner, den niemand sonst mit diesem kleinen Hopser spielt. Die britischen Medien tauften ihn deshalb liebevoll "Grashüpfer" – auch gegen Djokovic setzte er diese Waffe immer wieder ein.

Und mehr noch, Mayer spielte wunderbar befreit auf, hechtete auch nach den schier unerreichbaren Bällen und trieb Djokovic in nicht enden wollenden Grundlinienduellen an den Rand seines Stehvermögens. Am Ende sah Mayer das Positive: "Ich kann mithalten, das spornt an. Es macht wieder Lust, gegen die Großen zu gewinnen."

Sein Daviscup-Kollege Kohlschreiber war gegen Jo-Wilfried Tsonga, die Nummer sechs der Tenniswelt, beim 6:7 (5:7), 6:4, 6:7 (3:7), 2:6 dichter dran, erster deutscher Wimbledon-Halbfinalist seit Tommy Haas 2009 zu werden. Der Franzose spielte sicher nicht sein stärkstes Tennis, doch er war in den entscheidenden Momenten hellwach, besonders in den Tiebreaks. So gewann er die umkämpfte Partie und steht wie im Vorjahr im Halbfinale.

Kohlschreiber verkaufte sich teuer und konnte stolz sein auf sein bestes Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier. "Philipp hat sehr gut gespielt, er war der bessere Spieler von der Grundlinie und sehr aggressiv", zollte ihm Tsonga Respekt. Kohlschreiber wird am Montag vom 30. auf den 22. Weltranglistenplatz klettern. Damit egalisiert der 28-Jährige sein bestes Karriere-Ranking. "Ich habe mich wieder sehr gut präsentiert, darauf kann ich langfristig aufbauen", meinte Kohlschreiber. Schon in drei Wochen kehrt er als einziger deutscher Herren-Einzelspieler an die Church Road zurück, zu den Olympischen Spielen. "Ich werde mir mein gutes Rasengefühl bis dahin sicher bewahren."