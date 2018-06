Denn das Duell mit dem Spitzenreiter ging 0:3 verloren, deutlich, aber nicht unerwartet. „Sie haben einfach eine sehr gute Qualität abgeliefert“, meinte Teammanager Sascha Greber. Er legte besonderen Wert auf die Feststellung, dass seiner Mannschaft „kein Vorwurf“ zu machen sei.

So ist das eben im Sport: Niederlagen lassen sich meist mit eigenen Leistungsschwächen, äußeren Umständen oder einfach nur Pech begründen. In der Regel kassiert man sie aber, weil der Gegner einfach besser spielt. So wie die Borussia im Vergleich mit Werder. Vielleicht hätten die Bremer eine Chance besessen, meinte Greber später: „Aber dann müsste alles stimmen.“

In seinem Team stimmt aber bereits seit einigen Monaten nicht alles. Seitdem die Nummer eins, Bastian Steger, aufgrund einer Fußverletzung ausfällt. „Er ist relativ weit und macht Fortschritte“, so Greber. Die Mitwirkung Stegners war eine Option vorm Spiel gegen Düsseldorf. Den Topspieler in ein ungleiches Duell mit sehr ungewissen Erfolgsaussichten zu schicken, schien den Verantwortlichen dann aber doch zu riskant zu sein.

Dass auch der Gegner auf seinen besten Spieler verzichten musste, vermochte daran nichts zu ändern. Für Timo Boll, am Freitag beim 3:1 im Champions-League-Spiel gegen Ochsenhausen verletzt ausgeschieden, trat eben Kristian Karlsson an der Position eins an – die Nummer 22 der Weltrangliste. Die Bremer Nummer eins, Hunor Szöcs, bekam es stattdessen mit Stefan Fegerl zutun. Der Österreicher (Nummer 21 der Weltrangliste) ließ nicht gerade den Schluss zu, dass die Düsseldorfer den Ausfall Bolls nicht würden kompensieren können. Im Gegenteil. Keine Minute war gespielt, da benötigte Szöcs beim Stand von 0:4 bereits die Unterstützung der rund 600 Zuschauer in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle – und das rhythmische Klatschen aus der voll besetzten Halle kam. An der Kulisse sollte es also nicht liegen, dass bereits die erste Paarung zu einer klaren Sache geriet. Symptomatisch ein Ballwechsel im dritten und letzten Satz.

Mit 8:6 lag Hunor Szöcs vorn, und er besaß nun eine ziemlich gute Chance zum neunten Punkt. Schließlich hatte der Bremer seinen Gegner in die Defensive gezwungen. Doch Szöcs konnte das Spiel nicht für sich entscheiden. Stattdessen befreite sich der Österreicher, schaltete von der Ballonabwehr irgendwann in eine eigene Offensive um und stellte den Anschluss her. Solche Ballwechsel tun weh, weil sie den Qualitätsunterschied noch einmal sehr deutlich unterstreichen.

Aber die Szene war nicht nur für die ungleiche ersten Paarung symbolisch. Sie stand für das gesamte Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Düsseldorf. Zwar hatte Constantin Cioti im zweiten Duell des Tages versucht, seinen schwedischen Gegner mit kurzen Bällen aus der Reserve zu locken. Doch Kristian Karlsson ließ sich nicht locken. Er hatte immer die richtige Antwort und Cioti deshalb „keine richtige Siegchance“, so Greber.

Kirill Skachkov ging es gegen Anton Källberg und dessen starkes Aufschlagspiel nicht anders. Dabei lieferte aber auch das dritte und letzte Duell einen guten Überblick über die Verteilung der Kräfteverhältnisse: Källberg, die Düsseldorfer Nummer drei, trat als 87. der Weltrangliste an. Er wird damit noch höher geführt als die Bremer Szocs (99.) und Skachkov (103.); Constantin Cioti erscheint mangels internationaler Ergebnisse derzeit nicht in diesem Ranking. „Wir werden dieses Spiel jetzt abschütteln und versuchen, in Grenzau zu gewinnen“, meinte Sascha Greber. Er hofft nun auf eine Aufholjagd des Tabellenachten.

Ein Sieg beim Schlusslicht könnte in zwei Wochen den Auftakt einer Positivserie bilden. Nicht zuletzt, weil Bastian Steger dann endlich wieder ins Geschehen eingreifen dürfte. Noch will sich Greber aber nicht festlegen: „Wir werden hoffentlich mit Basti antreten.“

