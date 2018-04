Bremen. Eigentlich ist Johanna von Fircks ganz bescheiden. Das behauptet sie jedenfalls von sich selbst. Doch beim diesjährigen Bremer Pferdefestival will sie ganz vorne mitreiten, sagt die 30-Jährige.

Albert Zoer, Walter Kind, Bertina Hovrecsny, Lisa Indorf und Johanna von Fircks (von links) sind bereit für die Euroclassics. (Kuhaupt)

Auf ihre Favoriten für die Dressurprüfungen der Euroclassics, bei denen sie auch selbst an den Start geht, will sich die Reiterin aber nicht festlegen: "Das Starterfeld ist so dicht beieinander, dass viele vorne mitreiten können", sagt sie. Dennoch zählt sie vor allem Ingrid Klimke und Isabell Werth zu den stärksten Teilnehmern, genauso wie die beiden Schweden Patrik Kittel und Minna Telde. "Aber auch meine Wenigkeit", gibt von Fircks etwas verlegen zu.

Mit dem elfjährigen Oldenburger Rockport startet sie zum ersten Mal bei den Euroclassics. Auftritte in großen Hallen ist von Fircks allerdings gewohnt: Im November gewann sie mit Rockport den Grand PrixSpecial beim Hallenturnier in Nürnberg. Zuletzt belegte sie in Stuttgart Platz fünf und in Oldenburg Platz sechs.

Die gebürtige Münchenerin leitet seit 2008 das Gestüt Nymphenburg in Bad Zwischenahn. Dort bildet sie Pferde aus – unter anderem ihr aktuelles Turnierpferd Rockport. Zusammen mit Nadine Husenbeth vom Bremer Reitclub St. Georg zählt Johanna von Fircks zu den vielversprechendsten Dressurreiterinnen in der Region. Die 20-jährige Husenbeth reitet ebenfalls den Grand Prix in der Dressur. Genau wie Ingrid Klimke, Mannschafts-Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit von 2012, und die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth.

Die Dressurreiter starten am Samstagmorgen um 8 Uhr mit dem Grand Prix in das Turnier. Die besten Zwölf dürfen am Sonntag um 15.45 Uhr noch einmal im Grand Prix Special starten. "Zum ersten Mal steht der Sonntagnachmittag ganz im Zeichen der Dressurreiter", sagt Funke. "Wir hoffen, dass die Zuschauer nach der Springprüfung einfach noch etwas länger in der Halle bleiben und sich auch noch die Dressur anschauen."

Live-Übertragung im Fernsehen

Weil die TV-Sender mit ihren Übertragungszeiten gewissermaßen den Zeitplan vorgeben, rückt der Grand Prix Special vom Sonntagmorgen auf den Nachmittag. Die Springprüfung im Großen Preis des Senats der Freien Hansestadt Bremen startet dafür um 12.45 Uhr und ist ab 13.15 Uhr bei Radio Bremen zu sehen. Genauso wie das Mannschaftsspringen, die Euroclassics Team Trophy, am Samstag um 15.15 Uhr.

"Auch bei den Springreitern haben wir in diesem Jahr ein ganz hohes Niveau im Teilnehmerfeld", sagt Funke. Der Niederländer Albert Zoer, der gestern zur Pressekonferenz in die ÖVB-Arena kam, will sich ebenso wenig wie von Fircks auf seine Favoriten festlegen. "Alle Teams haben gute Reiter und Pferde. Es wird sehr spannend", kündigt Zoer an. Er selbst wird mit drei Pferden am Wochenende in die Hansestadt kommen. "Zwei davon sind sehr erfahren, von ihnen erwarte ich viel", sagt der Springreiter. "Das dritte ist noch sehr jung und darf hier einfach nur Erfahrungen sammeln."

Für Funke stehen die Favoriten dagegen schon fest: "Alle Teilnehmer, mit denen ich gesprochen habe, nannten die Holländer als stärkste Mannschaft." Außer Albert Zoer starten noch der Olympiasieger von Sydney, Jeroen Dubbeldam, sowie Gert Jan Bruggink und Jur Vrieling für das Königreich. Für die erste deutsche Mannschaft reiten Vorjahressieger Mario Stevens, der Mannschaftsweltmeister von 2010, Carsten-Otto Nagel, sowie Max Kühner und Jan Wernke.

Die Reiterinnen und Reiter der regionalen Vereine eröffnen am Freitagabend ab 20 Uhr das Festival. Neun Klubs treten an, jeder mit seiner eigenen Choreografie. Die Mannschaft des Reitvereins Sleipnir Sellstedt, nahe Bremerhaven, belegte im vergangenen Jahr den dritten Platz und zeigt diesmal ein Showbild mit dem Titel "Die Schneekönigin". "Wir haben in den vergangenen Wochen viel gebastelt, geschneidert und geübt, teilweise bis zwei Uhr nachts", erzählt Springreiterin Lisa Indorf.

Und auch die Voltigierer sind wieder dabei: Ihre Wettbewerbe beginnen am Sonntag um 10 Uhr in Halle IV. Die Dressur- und Voltigierprüfungen bilden in diesem Jahr den Abschluss der Euroclassics, deren Programm im Vergleich zum Vorjahr um einen Tag gekürzt wurde. Dies sei ganz einfach aus Kostengründen geschehen, hatte Kaspar Funke bereits im Januar erklärt. Um trotzdem mehr Zuschauer in die Halle zu locken, hat sich Arena-Chef Peter Rengel etwas Besonderes ausgedacht: "Die Zuschauer sollen so nah wie möglich am Geschehen dran sein, deshalb gibt es diesmal auch Stehplätze direkt an der Bande."

---

Die fünfmalige Olympiasiegerin Isabell Werth reitet am Wochenende die Dressurprüfungen bei den Euroclassics. Die Rheinbergerin darf starten, obwohl im Blut ihres Pferdes El Santo Anfang Februar ein verbotenes Medikament gefunden wurde. Nun droht ihr eine mehrmonatige Sperre, doch die Untersuchungen der Deutschen Reiterlichen Vereinigung dauern noch an.