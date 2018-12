Zusammen mit Vorschoter Michael Walther (Kiel) hatte sich das Team erst ganz kurzfristig formiert, fand sich aber im Laufe der Wettfahrten immer besser zusammen und startete eine furiose Aufholjagd. Mit der Serie 7-(8)-6-4-4-6 lag das Team zur Halbzeit noch auf Rang fünf. An den letzten beiden Tagen wurden Gosche/Walther bei frischem Wind immer stärker. Mit den Plätzen 2-5-2-1-4 konnten sie zwar den souverän führenden Lokalmatadoren Helge und Christian Sach nicht mehr gefährlich werden, schoben sich jedoch mit dem Tagessieg in der vorletzten Wettfahrt im international besetzten Feld noch an den Hamburgern Sven Lindstädt/Maren Odefey vorbei.

Nach mehr als zwei Jahren Pause auf dem Kat war es für Arne Gosche, der 2007 die Europameisterschaft gewonnen hatte, ein tolles Comeback. In einer Woche wird er seinen Vater Jörg auf der Formula- 18-Weltmeisterschaft in Italien vertreten.