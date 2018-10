Tennis (I)

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Siegemund im Viertelfinale

dpa

Bukarest. Tennisspielerin Laura Siegemund ist in das Viertelfinale des WTA-Turniers in Bukarest eingezogen. Die 28-Jährige aus Metzingen in Baden-Württemberg besiegte am Mittwoch in Rumänien die Japanerin Misa Eguchi mit 6:4, 6:1.