Bis zum kommenden Dienstag wird in der ÖVB-Arena das 48. Bremer Sechstagerennen veranstaltet. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Leif Lampater (Rosenheim) und Iljo Keisse (Belgien) führen zum Abschluss der ersten Rennnacht beim 48. Bremer Sechstagerennen. Platz zwei belegt der Schweizer Franco Marvulli mit seinem Teamkollegen Marcel Kalz (Berlin). Punktgleich auf Rang drei liegen Vorjahressieger Robert Bartko (Potsdam) und Peter Schep (Niederlande) sowie das Duo Alois Kankovsky und Robert Bengsch (Tschechien/ Berlin).

Fast fünfzig Jahre alt musste das Bremer Sechstagerennen werden, ehe mal eine naheliegende Idee umgesetzt werden konnte. Endlich schoss es mal ein Revolverheld an. Viertel vor neun am Donnerstagabend war es so weit. Johannes Strate, bekannt als Sänger der Band Revolverheld, drückte ab. Die Halle war im Innenraum prächtig, auf den Rängen ordentlich gefüllt. Die Stimmung war: ausbaufähig.

So ging es los, das traditionelle Rennen, das gleichzeitig ein Neuanfang ist. Das Startschuss-Prozedere kam dann auch als Mischung aus Tradition und Moderne daher. Die 24 Fahrer, die bis zum Dienstag tausende Runden zurückgelegt haben werden, wurden zur Vorstellung von einem Cheerleader-Spalier begrüßt. Und von "Dunky", dem Maskottchen der Eisbären, der Basketballer aus Bremerhaven.

Dunky ist eine tosende Atmosphäre gewohnt, am Donnerstag war es für ihn vergleichsweise ruhig. Artig klatschte das Publikum, als die drei Sprecher die Qualitäten der Radprofis anpriesen und deren Erfolge auflisteten. Revolverheld Strate sagte dann noch ins Mikro, er habe "Bock. Ist doch geil". Dann wurde von zehn heruntergezählt und Strate schoss. Alles ging gut, er musste ja auch nur schießen und nicht (renn)fahren.

Auf einer Pressekonferenz (siehe Bericht auf dieser Seite) hatte er zuvor verraten, dass er noch nie auf einem Rennrad gesessen hat. Er benutze zwar aus Gründen der "Nachhaltigkeit" regelmäßig ein Fahrrad, aber ein Rennrad? In diesen engen Kurven? "Wenn ich mich hier auf ein Rennrad setzen würde, dann müssten die Sanitäter kommen", sagte er.

Es ist auch ohne ein solches Experiment gefährlich genug auf der Bahn. Erik Weispfennig der neue Sportliche Leiter, wies darauf seine Athleten noch einmal extra hin, als er sie am Nachmittag das erste Mal zur Fahrerbesprechung begrüßte. "Ihr müsst da am Anfang nicht wie verrückt fahren", empfahl Weispfennig.

Einige im Feld sind noch nie in Bremen gefahren, wo die 166 Meter lange Bahn besonders eng ist. "It's a tricky track (es ist eine tückische Bahn)", sagte Weispfennig, der seine Ansagen sowohl auf Deutsch als auf auch Englisch machte. Peter Rengel als Vertreter der neuen Veranstaltergemeinschaft begrüßte das internationale Feld zur Besprechung im Congress-Centrum gleich ganz auf Englisch, was auch irgendwie zum Neuanfang passte. "It is called Sixdays now (es heißt jetzt Sixdays)", informierte Rengel die Fahrer.

"Gebt Euer Bestes", forderte Weispfennig, und beschloss seine Begrüßungsrede mit einer noch kräftigeren Forderung. "Dann let's go und ich bin mir sicher, dass wir das hier rocken", sagte er. Um im Bild zu bleiben: In der ersten großen Jagd des diesjährigen Rennes rockte es zwar auf der Bahn, allerdings noch nicht auf den Rängen, die sich im Lauf des Abends merklich leerten.

Die Jagd auf der Renn-Bahn wurde am Ende zu einem Duell der beiden Favoriten-Teams. Robert Bartko und Peter Schep konnten sich dabei knapp durchsetzen gegen Leif Lampater und Iljo Keisse. "Die beiden Paare sind ganz klar die Stärksten im Feld", sagte der einstige Bremen-Sieger Franco Marvulli.