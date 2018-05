Peter Zenner wird seinen Posten als LSB-Präsident räumen. (Ivan Marinsky)

Der Weg für einen personellen Neuanfang im Landessportbund Bremen ist seit Sonnabend geebnet. Das ist die eine gute Nachricht nach dem Landessporttag in Vegesack. Die andere: Die handelnden Personen besinnen sich offensichtlich ihres Auftrages, den sie als LSB-Funktionäre haben. Sie sollen den über 160.000 Mitgliedern dienen, die im LSB organisiert sind. Es gibt genügend Probleme im Sport, da muss man sich im Kreis derer, die ehrenamtlich und zudem freiwillig tätig sind, nicht auch noch gegenseitig beschädigen.

Schlecht an den guten Nachrichten ist, dass man so lange hat auf sie warten müssen. Es bedurfte erst einer Zuspitzung der Führungskrise, bis wieder Vernunft einkehrte. Warum musste der Streit in der Öffentlichkeit ausgetragen werden? Weil LSB-Präsident Peter Zenner über den Druck einer Resolution praktisch zum Einlenken gezwungen werden musste. Doch der Gegenwind, für den die Mehrheit der gestrigen Delegierten sorgte, war auch schon Wochen vor dem Landessporttag spürbar, als Präsidiumskollegen ihrem Chef die Gefolgschaft verweigerten.

Statt bereits gestern den Neuanfang zu gestalten, ist der LSB nun mindestens noch drei Monate ohne wirkliche Handlungsfähigkeit. Eine weitere Großbaustelle: Der ausgeschriebene Posten des hauptamtlichen LSB-Geschäftsführers ist immer noch nicht vergeben. Die Rahmenbedingungen für die Gestaltung des personellen Neuanfangs sind äußerst schwierig. Der Weg mag geebnet sein – steinig ist er trotzdem.