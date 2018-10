Squash-Bundesliga verlief nicht unbedingt nach dem Geschmack des Bremer SC. Nachdem er beim Paderborner SC glatt mit 0:4 verloren hatte, reichte es im Heimspiel gegen den SC Turnhalle Niederrhein nur zu einem 2:2. Aufgrund eines mehr gewonnenen Satzes (8:7) gingen danach zwar trotzdem zwei Punkte auf das Konto der Bremer. Doch gegen die Krefelder wäre zweifellos auch die Maximalausbeute von drei Zählern möglich gewesen. „Das ist irgendwie konstant“, kommentierte Derek Lawrence und griff zur puren Ironie. Denn der Teammanager bezog sich darauf, dass im bisherigen Saisonverlauf eigentlich immer mindestens ein Spieler nicht zu seiner Form gefunden hatte.

Gegen den SC Turnhalle traf dies auf den Engländer Sam Ellis zu. Er lag gegen den nominell deutlich unterlegenen Philip Annandale bereits mit zwei Sätzen vorn, stand also kurz vorm Sieg. Doch statt seinen Beitrag zum Mannschaftserfolg perfekt zu machen, ging das Duell in fünf Sätzen verloren. „Ein Debakel“, so Lawrence. Die klare 0:3-Niederlage der Bremer Nummer eins, Lance Beddoes, gegen Balazs Farkas sei dagegen nicht überraschend gewesen: „Er hat gegen einen sehr starken Ungarn verloren.“ In Abwesenheit des nach wie vor verletzten Heiko Schwarzer mussten es am Ende also Hendrik Vössing und Jan Ole Bleil richten. Nur weil sie ihre Duelle klar gewannen, reichte es zum gewonnenen Unentschieden. Gar nichts zu holen hatte der BSC dagegen am Vortag gehabt. Wie erwartet war der Paderborner SC in Bestbesetzung angetreten, und so gewannen die Bremer nicht einmal einen Satz.