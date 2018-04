St.-Pauli-Anhänger hatten am Sonntag beim Spiel der beiden Teams die Aufschriften „Schon eure Großeltern haben für Dresden gebrannt“ und „Gegen den doitschen Opfermythos“ gezeigt. Am Montag jähren sich die Bombenangriffe auf Dresden zum 72. Mal. „Auch wenn der FC St. Pauli sich von der These des Opfermythos, die in der Vergangenheit speziell von Nationalisten und Rechtspopulisten propagiert wurde, klar distanziert und einen kritischen Umgang mit der deutschen Geschichte ausdrücklich begrüßt und fordert, ist mit den Worten auf dem Spruchband eine Grenze überschritten worden, werden dort doch die Toten der Luftangriffe auf Dresden verhöhnt“, hieß es auf der Internetseite des Klubs.