Sechs jahre lang gab er beim Bremer HC den Ton an, jetzt arbeitet Nico Stankewitz beim Marienburger SC. (Timo Sczuplinski)

Bremen. Nach sechs erfolgreichen Jahren verlässt Hockey-Trainer Nico Stankewitz den Bremer HC und heuert beim Kölner Traditionsklub Marienburger SC an. Auch dort will er das beim BHC so gut funktionierende "Modell Stankewitz", bei dem er sowohl die Damen- als auch die Herrenmannschaft betreut, installieren und weitere Erfolge einsammeln.

Als der Zeitpunkt des endgültigen Abschieds gekommen ist, scheint er es selbst noch immer nicht so recht wahrhaben zu wollen. "Eigentlich wäre ich ja jetzt im Urlaub, aber das hat sich ja erst mal erledigt und wird Mitte Juli nachgeholt", sagt Nico Stankewitz. Urlaub sieht tatsächlich etwas anders aus. Denn nur zwei Tage nach dem triumphalen Regionalliga-Aufstieg mit den Herren des Bremer HC stand der 46-Jährige bereits wieder auf dem Hockeyplatz und leitete das Training beim Marienburger SC in Köln. Dazwischen lagen für Stankewitz aber nicht nur rund 320 Kilometer Strecke, sondern auch der teils sehr emotionale Rückblick auf sechs erfüllte und vor allem sportlich sehr erfolgreiche Jahre beim Bremer HC.

"Da sind schon sentimentale Gefühle bei mir vorhanden, was die beiden Mannschaften angeht. Natürlich bin ich glücklich, dass wir es geschafft haben, andererseits war der Regionalliga-Abstieg mit den Damen sehr ärgerlich und vor allem unnötig, da nur ein paar Punkte gefehlt haben. Eigentlich kann ich das Ganze aber noch fast gar nicht glauben. Jetzt geht es sofort in Köln weiter, dort stecken meine neuen Mannschaften ja noch in der Endphase der Saison", sagt der Hockeytrainer.

Als Stankewitz im Herbst 2007 zum Bremer HC kam, glich die Hockeyabteilung eher einem zarten Pflänzchen. Die Damen waren durch einige Umwege in die Oberliga aufgestiegen, die Herren dümpelten in der Verbandsliga herum. "Mir ging es darum, eine Struktur aufzubauen. Meine eigentliche Arbeit bestand darin, stabile Mannschaften zu formen, die für Jahre Bestand haben. Das ist gelungen und die eigentliche Leistung, die beim BHC in Zusammenarbeit mit allen Betreuern und dem Umfeld geleistet wurde ", sagt er. Tatsächlich entwickelte sich insbesondere bei den Damen eine rasante Dynamik.

Als Ziel wurde für die beiden ersten Mannschaften bereits früh die Regionalliga ausgegeben. Den Damen gelang dies zügig. Sie traten in der Saison 2009/2010 erstmals sowohl in der Halle als auch im Feld in der Regionalliga an. Die Männermannschaft konnte sich erst in der Saison 2011/2012 in beiden Saisonabschnitten in der Oberliga etablieren.

In der kommenden Serie 2013/2014 gehen die Damen in der Hallen-Regionalliga und in der Feld-Oberliga an den Start, bei den Herren ist es umgekehrt.

Stankewitz ist in seiner Trainer-Laufbahn bereits ordentlich herumgekommen, dennoch nimmt die Zeit beim Bremer HC in seiner Vita einen besonderen Stellenwert ein. "Diese Entwicklung ganz von unten aufzubauen, hatte schon etwas ganz Spannendes und wird aller Voraussicht nach wohl eine singuläre Erfahrung bleiben, denn in Marienburg finde ich einen ganz normalen Verein vor. Dort ist die Struktur, die wir beim BHC erst geschaffen haben, schon vorhanden. Dort spielen allein 400 Jugendliche Hockey", so Stankewitz.

Doch das war es nicht, was ihn nach Köln gezogen hat. "Für mich ist das etwas völlig Normales, dass ich mich in meinem Beruf immer mal wieder neu orientiere. Ich hatte das Gefühl, dass dies jetzt ein guter Zeitpunkt wäre. Der BHC verfügt über intakte Mannschaften, was nicht heißt, dass da nicht noch eine Menge Arbeit wartet. Aber die Teams funktionieren."

Prognosen über die sportlichen Aussichten beim Bremer HC sind eigentlich nicht mehr seine Baustelle, doch die Verbundenheit mit seinem ehemaligen Verein ist noch groß: "Insgesamt ist der Umbruch jetzt kleiner als im Vorjahr. Bei den Damen gibt es Führungspersönlichkeiten und gute junge Spielerinnen des Jahrganges 1996. Beide Mannschaften haben jetzt Regionalliga-Niveau. Jetzt kann der Verein den nächsten Schritt angehen", sagt Nico Stankewitz.

Mit Martin Schultze und Christian Bremer stehen zwei anerkannte Trainer parat, die sich künftig den Doppeljob ihres Vorgängers teilen werden. Für Stankewitz eine gute Entscheidung. "Das ist der erste wichtige Schritt. In der Aufbauphase beim BHC funktionierte das noch, bei zwei Regionalligisten aber nicht mehr. Das war in der Vergangenheit manchmal schon grenzwertig."

Beim Marienburger SC dürfte dem Neu-Kölner diese Doppelfunktion leichter fallen. Die Damen spielen in der Verbandsliga, die Männer in der Oberliga. Noch.

Trainerstationen

1994/95: Bundesliga-Aufstieg mit den Damen des DHC Hannover.

1996 bis 2001: Damen des Clubs zur Vahr Regionalliga, Bundesliga

2001 bis 2003: ASV München Herren Oberliga und Regionalliga

2002 bis 2003: Münchner SC Damen-Bundesliga Halle und Feld

2004 bis 2008: TTK Sachsenwald Damen und Herren Oberliga/Regionalliga

2007: Hallen-Weltmeisterschaft in Wien mit dem Nationalteam von Trinidad&Tobago

Ab Herbst 2007 bis Juni 2013: Bremer HC Damen und Herren Oberliga/Regionalliga