"Das war eine würdige Auftaktveranstaltung für die Beachsporttage", sagte Lars Thiemann, der Präsident des Bremer Volleyballverbands (BVV). Zwei Wochen lang wird an der Waterfront vor allem Gepritscht und Gebaggert auf den aufgeschütteten drei Feldern. Im Anschluss kommen die Beachhandballer und Beachsoccerspieler. An den Wochenenden finden höherklassige Turniere statt und unter der Woche werden die Felder an Schulen und Freizeitsportmannschaften vermietet.

Am ersten Tag der Beachsporttage kämpften die Nachwuchsbeacher um die Medaillen und die direkte Qualifikation für die Nordwestdeutschen Meisterschaften. Das Niveau des Bremer Volleyballnachwuchses ist seit Jahren auf einem guten Weg nach oben, das zeigt auch das Abschneiden der männlichen und weiblichen Landesauswahl bei den Ländervergleichen.

Und auch im Beachvolleyball hat sich einiges bewegt. "Ich habe die Beachmeisterschaften in Bremen noch nie auf so einem hohen Niveau gesehen", sagt Karim Hakim, der seit fast 20 Jahren in Bremen Landesauswahltrainer ist.

Auch seine Kollegin Britta Weiner ist beeindruckt von den Leistungen der U19-Spieler. Bei den Mädchen gewannen die 15-Jährige Luise Spude und 14-jährige Lea Frackmann. Die beiden haben mit zehn Jahren in der Halle mit dem Volleyballspielen begonnen und seit zwei Jahren spielen sie nun auch regelmäßig im Sand. "Aber richtig Turniere spielen wir erst seit diesem Jahr", sagt Luise Spude. Und das mit Erfolg – besonders ihr sicheres Zusammenspiel machte sich im Finale bezahlt. Gegen Aileen Husmann und Fiene Daniel (beide BTS Neustadt) lieferten sich die späteren Siegerinnen ein spannendes Duell, das sie erst im Tiebreak mit 2:1 für sich entscheiden konnten. Die Neustädterinnen zeichneten sich vor allem durch ihre harten Angriffe und Aufschläge aus, während Luise Spude und Lea Frackmann mit Übersicht und sicherer Feldabwehr überzeugten. Bereits morgen haben die Neustädterinnen die Chance zur Revanche, denn auch auf den U20 Meisterschaften treten die beiden Teams an, um ein weiteres Ticket zu den überregionalen Meisterschaften zu lösen.

Bei den Jungen ging der Sieg mit einem 2:0-Erfolg für Finn Kaiser und Aaron Warneken (SC Weyhe/TV Baden) glatter über die Bühne. Benjamin Brogsch und Sebastian Liese kämpften sich zwar gegen die Sieger immer wieder an deren Führung heran, aber Finn Kaiser und Aaron Warneken hatten gute Aufschläge und sicher platzierte Angriffe im Gepäck. Mitorganisatorin und FSJlerin des BVV, Justine Husmann, war richtig zufrieden mit dem Turnierverlauf: "Das hohe Spielniveau hat mich wirklich beeindruckt, das war eine gelungene Meisterschaft."

Ergebnisse Mädchen: 1. Luise Spude/Lea Frackmann (OT Bremen/Bremen 1860), 2. Aileen Husmann/Fiene Daniel (BTS Neustadt), 3. Nora Weistermann/Sarah Bössow (Bremen 1860), 4. Nadine Kaspuhl/Greta Morgenstern (BTS Neustadt)

Jungen: 1. Finn Kaiser/Aaron Warneken (SC Weyhe/TV Baden), 2. Benjamin Brogsch und Sebastian Liese, 3. Jan-Henrik Radeke/Tammo Blankenburg (Bremen 1860), 4. Jelme Guhlke/Nick Nörensen (Bremen 1860).