Friedrich bleibt bei harter Linie

"Stehplatzverbot in Erwägung ziehen"

Frankfurt/Main. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich hat zwei Wochen vor dem Fußball-Sicherheitsgipfel in Berlin erneut mit einem Stehplatzverbot in den Stadien gedroht. Er sei ein Fan von Stehplätzen, sagte der CSU-Politiker der "Sport-Bild", aber: "Ich habe mit Innenministern aus dem Ausland gesprochen, die sagen: ,Wir haben nur Sitzplätze und personalisierte Tickets und in den Stadien gar keine Probleme.’ Das kann ich nicht ignorieren."