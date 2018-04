Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Störtebeker- Damen ziehen Team zurück

Bremen. Die Damenmannschaft des KSC Störtebeker Bremen ist zu Beginn der Saison 2012/2013 das Wagnis eingegangen, mit vier Spielerinnen an der Turnierpunktrunde der Kegel-Landesliga Bremens teilzunehmen. Der Ausfall einer Spielerin bedeutet für das Team eine Niederlage und Verlust einer guten sportlichen Auseinandersetzung. Spielführerin Bärbel Stehmeier musste aufgrund eines dauernden Ausfalls einer Spielerin, die sich überwiegend aus beruflichen Gründen für die Spieltermine nicht freimachen konnte, das Team aus der Landesliga zurückziehen. Damit starten in der Damen-Landesliga zukünftig nur noch fünf Mannschaften. "Wir mussten diesen Schritt gehen und sind über die gesamte Situation sehr unglücklich", äußerte Stehmeier. "Es gibt in Bremen auch zur Zeit keine Spielerin, die von uns eingesetzt werden könnte, weil auch formale Gründe des Bremer-Kegler-Vereins dies nicht zulassen."