. Am 1. Mai ab 11 Uhr werden die Tennisplätze des TV von 1927 für die Sommersaison geöffnet. Im Rahmen der DTB- Aktion „Deutschland spielt Tennis“ verspricht das alljährlich stattfindende und gut angenommene Mixed-Turnier viel Spaß und ein geselliges Miteinander. Jung und Alt sowie Anfänger und Fortgeschrittene spielen in durchmischten Partien gegeneinander und läuten somit die Freiluftsaison ein. Wer Tennis-interessiert ist und noch keine Gelegenheit hatte, sein Können auszuprobieren, dem stehen Trainer für ein kostenloses Probetraining an diesem Tag zur Verfügung.

