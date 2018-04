Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Tennis-Feriencamp in Horn

Wk

Horn. Auf den Tennisplätzen des HC Horn und des TV Eiche Horn können Kinder und Jugendliche vom 23. bis 26. Juli unter Anleitung erfahrener Trainer vier Tage lang Tennis spielen, bevor eine Zeltübernachtung dieses Camp abschließt. Morgens geht es dann mit einer kleinen Trainingseinheit und anschließendem Frühstück in den letzten Tag, an dem ein Abschlussturnier gespielt wird. Der Startschuss fällt am Montag um 9.30 Uhr. Am Ende des Tages wird gemeinsam gegrillt. Nachdem am Dienstag wieder fleißig trainiert wurde, treffen sich am Mittwochmorgen alle zum Zeltaufbau. Zelte und Zubehör müssen selbst organisiert werden. Weitere Informationen gibt es bei Marc Schierloh per E-Mail unter marc.schierloh@o2online.de oder bei Dorothea Kittlaus unter dorothea.kittlaus@googlemail.com.