Zukünftig soll die Spielklasse nämlich nach einer Gebäudereinigung benannt werden, ab dem kommenden Sommer würde es dann heißen: Stark-Bremen-Liga. Nach Informationen des WESER-KURIER liegt ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Er dürfte nur noch in Gefahr geraten, wenn sich die Vereine mehrheitlich dagegen aussprechen. Zu erwarten ist das wohl nicht. Die Klubs würden sich verpflichten, ausschließlich den neuen Liga-Namen in der eigenen Kommunikation zu verwenden, erhielten auf der anderen Seite aber jeweils einen Betrag von 1500 Euro pro Saison. Er ließe sich durch eine Ärmelwerbung für die Gebäudereinigung Stark auf 2000 Euro steigern. Ebenfalls neu: Die Qualifikation für das Lotto-Masters in der ÖVB-Arena wird bereits im kommenden Sommer anhand der Abschlusstabelle der Bremen-Liga ermittelt.