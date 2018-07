Bremen. Überwiegend positiv ist der Doppelspieltag für die Weserstars verlaufen: Der Bremer Eishockey-Oberligist feierte mit dem 6:5 (1:2, 4:2, 1:1)-Auswärtssieg bei den Rittern in Nordhorn den ersten Erfolg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie, anschließend verlor er das Heimspiel gegen den überraschend starken Hamburger SV knapp mit 2:4 (1:1, 1:0, 0:3).

Durch den zweiten Saisonsieg machten die Weserstars in der Tabelle einen Platz gut und gaben die Rote Laterne an die Crocodiles aus Hamburg an.

Die Stimmung war ausgezeichnet in der Nordhorner Eishalle: Rund 800 Zuschauer gaben dem Duell einen würdigen Rahmen, und das beflügelte zunächst vor allem den Gastgeber. Zwar war Igor Schön die Bremer Führung gelungen, doch innerhalb weniger Minuten wandelten die heimischen Ritter den Rückstand in eine 3:1-Führung um.

Damit hatte sich die weitaus erfolgreichste Phase des Gegners aber auch schon erschöpft. Im Verlauf des zweiten Drittels bekamen die Weserstars das Geschehen in den Griff, selbst der Konter zur zwischenzeitlichen 4:3-Führung der Nordhorner – ausgerechnet durch den ehemaligen Bremer Anton Gluchich – brachte die Gäste nicht mehr aus dem Konzept.

Im Gegenteil: Kurz vor der zweiten Drittelpause besorgte Ales Jurcik die Führung. Diese kam im letzten Durchgang nicht mehr Gefahr, da nun beide Mannschaften dem zuvor so temporeichen Spiel Tribut zollen mussten.

Auch das Duell mit dem Hamburger SV am Sonntag war geprägt von hitzigen Duellen, aus denen die Weserstars oft als Sieger hervorgingen. Zumindest bis zur Mitte des dritten Drittels ging das Konzept der Bremer angesichts des knappen Vorsprungs auch auf. Die Hamburger hatten allerdings den längerem Atem und am Ende noch etwas mehr zuzusetzen als der Gastgeber. Vor allem aber lieferte der Tabellendritte eine sehr effiziente Vorstellung ab, während die Weserstars im letzten Spielabschnitt nicht mehr die nötige Entschlossenheit vor dem HSV-Tor besaßen.

Am kommenden Freitag (20 Uhr) treffen die Weserstars nun auf den Spitzenreiter: Die Rostock Piranhas haben sich vom zunächst durchwachsenen Start offenbar erholt und gelten längst wieder als Topfavorit der Oberliga.

Torfolge in Nordhorn: 0:1 I. Schön (11.) 1:1 (16.), 2:1 (19.), 3:1 (21.), 3:2 Vizarri (21.), 3:3 I. Schön (22.), 4:3 (29.), 4:4 Maier (35.), 4:5 Jurcík (40.), 4:6 Priem (48.), 5:6 (52.)

Torfolge gegen den Hamburger SV: 0:1 (11.), 1:1 Maier (14.), 2:1 I. Schön (26.) 2:2 (48.), 2:3 (54.), 2:4 (60.)