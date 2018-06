Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

U20-Sprinterin Rahel Rüdel überrascht mit neuem Landesrekord

Marc Gogol

Bremen. Mit vier Gesamttiteln und zwei Landesrekorden überzeugten die Leichtathleten des SV Werder bei den U20- und U18-Landesmeisterschaften in Celle, die gemeinsam mit Niedersachsen ausgetragen wurden. Für eine große Überraschung sorgte Rahel Rüdel in der U20 über 100 Meter. Ihr gelang im Vorlauf ein nahezu perfekter Sprint in 12,24 Sekunden. Damit verbesserte die Athletin aus der Trainingsgruppe von Andrei Fabrizius den 30 Jahre alten Bremer Landesrekord und sicherte sich zudem Rang zwei im Finale in 12,28 Sekunden. Ebenfalls neuen Landesrekord lief Fabian Netzlaff über 100 Meter der U20. In 10,85 Sekunden sorgte er für Werders ersten Gesamterfolg des Tages und schraubte seine eigene Landesbestleistung nach oben. Im Weitsprung ließ er danach einen zweiten Rang mit 6,89 Metern folgen.