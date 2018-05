In Bremen ist nicht viel los an diesem Vormittag am Flughafen. Vergleichsweise ist in Bremen eigentlich nie groß was los am Flughafen, es sei denn, Werder wird Deutscher Meister. Da wirkt es dann irgendwie beunruhigend, wenn sich an diesem Nix-Los-Vormittag an der Gepäckkontrolle Menschen auf den Weg an die Themse machen, die vielleicht nicht so artig sind wie ich. Die zumindest so aussehen, als ob sie nicht immer artig wären.

Was ist denn das da für ein Typ mit der dunklen Sonnenbrille? Und der da, was hat der vor in London? Man fliegt in diese Stadt, fliegt da nicht zum ersten Mal hin, aber soviel Warnung im Freundeskreis war noch nie. Am Ende sehe ich überall Gespenster, und schon passiert es: Vor mir in der Gepäckabfertigung verschwimmen Realität und Wirklichkeit, und da sehe ich schon potenzielle Selbstmordattentäter, wo nun wirklich keine sind. Die Frau ganz in schwarz ist eine Nonne. Eine Nonne, Mensch! Die Gedanken waren schon bei den gigantischen Sicherheitsvorkehrungen in London, Armeekräften, die zusätzlich herbeordert wurden, bei Raketenabschussrampen auf den Dächern und irgendwann bei Al-Kaida. Na super, noch nicht mal da, aber schon ist London unsicher. Zum Hohn wird man noch selber ein halbes Sicherheitsrisiko, weil der Gürtel nicht abgeschnallt wurde vor der Schleuse.

Wegen des blöden Gürtels hab ich die schwarze Frau dann aus den Augen verloren. Ich hätte mich bei ihr entschuldigen sollen, für meine irrsinnigen Annahmen. Aber dazu kam es nicht. Es tut mir leid. Und trotzdem: Ich muss das geraderücken. Ich werde Buße tun und ihr auf diese Weise jeden Tag beichten, was passiert ist mit mir in London. Vielleicht kriegt sie es ja mit. Vielleicht gibt es noch eine Chance.

