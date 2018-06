HC Bremen unterliegt THW Kiel 31:34

Überraschung knapp verpasst

Lars Lenssen

Bremen. Viertes Saisonspiel, dritte Niederlage für die A-Jugend-Handballer der SG HC Bremen/Hastedt: Nach dem schwachen Heimauftritt der vergangenen Woche bei der Schlappe gegen Hildesheim war Trainer Tim Schulenburg mit der Leistung am Sonnabend hingegen zufrieden. In einem ganz engen Spiel verpassten die Bremer in der Bundesliga bei der 31:34 (17:18)-Niederlage beim THW Kiel einen möglichen Punktgewinn nur knapp.