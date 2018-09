Landesliga-Kegler setzen sich auch am dritten Spieltag an die Spitze

Unner us/Rekord bleibt Team der Stunde

Bremen. Die Kegler der SG Unner us/Rekord I sorgten auch am dritten Spieltag der Landesliga in Bremerhaven für Furore. Die SG konnte sich nach dem Sieg am ersten Spieltag mit 5356 Holz erneut durchsetzen und damit die Tabellenführung ausbauen. Knapp dahinter mit nur fünf Holz belegte die SG GSC / Frei weg 09 I Bremerhaven Platz zwei (5351 Holz) und der KSK Weser-Walle Bremen (5330) den dritten Platz. In der Tabelle liegt Walle dank der besseren Zusatzpunkte auf Platz zwei, gefolgt von der SG SSC aus Bremerhaven. Diese drei Teams verschafften sich gegenüber den dann folgenden Mannschaften bei noch drei ausstehenden Spieltagen reichlich Luft.