Elf Hindernisse mit 13 Sprüngen bis maximal 1,40 Meter Höhe, eine Parcourslänge von 380 Meter und eine erlaubte Zeit von 66 Sekunden - so lauteten die Eckdaten dieses Springens mit Siegerrunde, für die sich die besten elf der insgesamt 32 Reiter-Pferde-Paare qualifizieren sollten.

"Die Bedingungen sind phänomenal, der Boden ist top - das sind gute Argumente, das Springen schwer zu machen", erklärte Parcourschef Klaus Verbarg und fügte zuversichtlich an: "Das Teilnehmerfeld ist stark besetzt, ich denke, wir werden einige Null-Fehler-Ritte sehen." Der Parcourschef aber sollte irren - und zwar ganz gewaltig. Die gestellte Aufgabe war für viele Reiter kaum oder gar nicht lösbar. Etliche Starter schieden aus, auf einen Null-Fehler-Ritt warteten die Zuschauer vergeblich.

Auch ein Gerd Sosath, für Verbarg "das Maß für die Lösbarkeit einer Aufgabe", blieb in diesem ersten Umlauf nicht ohne Abwurf - mit dem späteren Siegerpferd Cempinsky standen für ihn vier, mit dem neunjährigen Holsteiner Wallach Chandor acht Fehlerpunkte zu Buche. Kurios dabei: Ebenso wie Sosath auf Cempinsky leisteten sich auch die Bremer Starter Emily Katenkamp (RC St. Georg zu Bremen) auf Rhytmoline und Arietta Sausmikat auf Vesuv ausgerechnet am letzten Hindernis noch einen Abwurf.

Ebenfalls mit vier Fehlerpunkten belastet qualifizierte sich der zuvor in mehreren Prüfungen auf A-, L- und M*-Niveau erfolgreiche Kai Scharffetter (RC Heidehof Oberneuland) auf Leia für die Siegerrunde, während sich Ernst-Gert Heyne (Bremer Reitclub) auf Wi Kitti und Lokalmatadorin Sarah Rump (RFC Niedervieland), die mit Attention please und Caramba in dieser Prüfung gleich zwei Pferde gesattelt hatte, nicht platzieren konnten.

Im entscheidenden zweiten Umlauf, der auf sieben Hindernisse mit acht Sprüngen und eine Länge von 320 Meter verkürzt worden war, gab es dann endlich auch die erhofften Null-Fehler-Ritte. Für den ersten Tusch über die Lautsprecherboxen sorgte Gerd Sosath als dritter Starter.

Kurz darauf legte auch Arietta Sausmikat einen fulminanten Ritt über den federnden Sandboden des Ebbe-Flut-Platzes hin - zum Sprung auf Platz eins fehlten der Juniorin aus dem Bremer Landeskader indes 22 Hundertstel.

Platz drei belegte am Ende Julia Müller-Rulfs (Tempo Ritterhude), die in der Siegerrunde auf Fabienne zwar ohne Abwurf die beste Zeit erzielte (43,84 Sekunden), aber zuvor schon mit acht Fehlerpunkten aus dem ersten Umlauf belastet war. Juniorin Emily Katenkamp, Vize-Stadtmeisterin 2011, belegte am Ende mit der Gesamtfehlerpunktzahl 12 den neunten, Senioren-Landesmeister Kai Scharffetter mit 21 Strafpunkten den zehnten Platz.

"Ich hatte nicht erwartet, dass das Springen so schwer werden würde", sagte der Sieger Gerd Sosath. "Dass es dann doch noch zum Sieg gereicht hat, ist ganz schön - das war aber nun nicht mein Jahresziel...", ergänzte der erfahrene Springreiter, der das Turnier des RFC dazu nutzte, gemeinsam mit seiner Tochter Janne einigen Pferden vor dem internationalen Turnier in Gera noch eine Übungsrunde zu gönnen und voll des Lobes für den Ausrichter war. "Das ist ein super nettes, sympathisches, ländliches Turnier - so etwas sieht man selten."

Sosath war indes nicht der einzige Teilnehmer, der die guten Bedingungen beim RFC Niedervieland lobte. Im organisatorischen Bereich gab es keinerlei Beanstandungen, die Betreuung der Reiter passte, der Zeitplan wurde voll eingehalten.

"Das Turnier ist dank unserer vielen fachkundigen Helfer kolossal geglückt, es hat an nichts gemangelt", freute sich der Vereinsvorsitzende und Verbandspräsident Walter Kind. "Von den Anfängern bis zum großen Sport hatten wir volle Starterfelder und ein sehr hohes Reiterniveau. Die beiden Flutlichtveranstaltungen haben einen wunderschönen Eindruck hinterlassen und auch die Besucherzahl war sehr zufriedenstellend. Ich gehe davon aus, dass wir auch im nächsten Jahr wieder ein solches Turnier veranstalten werden."