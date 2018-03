Die Nordbremer waren durch Jannis Kurkiewicz in Führung gegangen (55.), doch innerhalb von zwei Minuten drehten die Gäste den Spieß um: Marcel Burkewicz (66.) und Nick Enghardt (68.) brachten das Team von Trainer Björn Krämer per Doppelschlag in Front. Und als die SAV auf totale Offensive umschaltete, erhöhten Andreas Radke (74.) und Charles Ehiogie (90.+2) nach schnellen und durchdachten Kontern auf 4:1 für den VfL 07. SAV-Trainer Marcel Kulesha war nach der Partie entsprechend bedient: „Erst haben wir dominiert und dann enttäuscht.“