Bremen. Es ist richtig gut gelaufen für den VfL 07. In der Rückrunde der vergangenen Landesliga-Saison legten die Fußballer von Roman Opalka eine beeindruckende Siegesserie hin. Also gab es nach Vizemeisterschaft und Aufstieg in die Bremen-Liga auch keinen Grund, die Mannschaft im großen Stil umzubauen. "Wir haben den Stamm gehalten, und das war auch enorm wichtig", sagt der VfL-Trainer.

Opalka möchte sich gar nicht erst ausmalen, was passiert wäre, wenn er Leistungsträger wie Marco Slawinski, Michael Mrozek oder Pascal Büssenschütt verloren hätte. Die Gefahr hatte bestanden in den vergangenen Wochen. "Einige unserer Spieler waren bei Bremen-Ligisten im Gespräch", meint der Übungsleiter. Ein paar junge Spieler, die gerade erst aus der A-Jugend in den Herrenbereich aufgestiegen sind, sollen seine Mannschaft nun in der Breite verstärken: "Sie werden nicht sofort für Furore sorgen, aber es sind gute, ausbaufähige Spieler."

So weit, so gut. Doch ein bisschen werden Opalka und die anderen Verantwortlichen vom VfL 07 auch zu ihrem Glück gezwungen. Denn natürlich hätten sie die erfolgreiche Landesligamannschaft gern mit ein, zwei erfahrenen Kräften verstärkt. Schließlich ist derzeit nicht abzusehen, ob die Leistungsstärke der Mannschaft auch in der Bremen-Liga zu einer ausreichenden Anzahl von Punkten führt.

"Spieler zwischen 25 und 30 Jahren, die uns wirklich verstärken, sind ohne Aufwandsentschädigung schwer zu bekommen", erzählt der Trainer von vergeblichen Bemühungen um routinierte Zugänge. Er setzt nun auf eine "solide Saison". Sie soll so manchen begehrten Kicker zum Umdenken zwingen. Beim VfL 07 könnte nämlich zum Einsatz kommen, wer bei einem ambitionierteren Team nur auf der Bank sitzt. Eine "solide Saison" endet nach der Vorstellung von Roman Opalka mit dem Klassenerhalt. Den traut der Trainer seiner Mannschaft zu, und da lässt er sich auch von der 1:7-Klatsche gegen den Blumenthaler SV im Lotto-Pokal nicht irritieren. "Wir hatten hart trainiert und mussten auf sechs verletzte Stammspieler verzichten", sagt Opalka.

Am Sonnabend, beim Heimspielauftakt gegen den 1. FC Burg (15 Uhr), werde man einen "ganz anderen VfL 07" sehen. Der Trainer investiert jedenfalls eine Menge für den Erfolg, er bezeichnet sich selbst als fußballverrückt. Allein vier Mal in der Woche, zu Training und Spiel, macht sich der 41-Jährige aus Dorum auf den Weg nach Bremen. In der Heimat betreibt der diplomierte Sportlehrer und B-Lizenzinhaber zudem eine Fußballschule, quasi im Hauptberuf. "Ich denke morgens, mittags und abends an Fußball", sagt Opalka lachend. Neu ist die Fokussierung auf den Sport nicht. Als Fußballer brachte es Opalka in Leipzig und Ricklingen bis in die dritthöchste Spielklasse, bevor er seine Karriere von ein paar Jahren beim OSC Bremerhaven ausklingen ließ. Die Erfahrung soll ihm nun zugutekommen. "Ich bin ein Kind der Bremen-Liga und weiß, wie der Hase läuft", sagt er überzeugt. Vielleicht läuft es dann auch weiterhin so gut für 07.