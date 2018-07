„Wir nutzen die gleichen Strecken und Strukturen.“ Mit den deutschen Rollstuhlbasketballerinnen hatte Müller 2012 Gold gewonnen. Sie beendete ihre Teamlaufbahn und wechselte die Sportart. Im Kanu trainiert sie mit nichtbehinderten Athleten, regelmäßig nimmt sie auch an deren Wettbewerben teil. Der Deutsche Kanu-Verband und der Weltverband ICF legen großen Wert auf die Zusammenarbeit von olympischen und paralympischen Athleten. Deren Wettbewerbe finden an denselben Orten statt. Sie profitieren von denselben Zuschauern, Trainern und freiwilligen Helfern.

Inklusion: Ein großer Teil der deutschen Gesellschaft tut sich schwer mit diesem Begriff. Gemeint ist die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung. Inklusion ist das Gegenmodell zur Sonderbehandlung von behinderten Menschen, wie sie in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts propagiert wurde. Gänzliche Inklusion würde im Leistungssport die Verschmelzung von Olympischen und Paralympischen Spielen bedeuten. Immer wieder wird diese Idee von Politikern oder Menschenrechtlern gefordert, so auch nun vor den Weltspielen des Behindertensports, die an diesem Mittwoch in Rio beginnen. Die Un­terstützer der Idee verkennen die schiere Größe einer solchen Veranstaltung mit rund 15 000 Sportlern, sie sind sich auch nicht im Klaren über den entscheidenden Fakt: Im Spitzensport fehlt die gemeinsame Grundlage.

Der Kanurennsport ist eine von wenigen Ausnahmen, dazu gehören auch Triathlon oder Sportschießen. Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hatte 2007 das Ziel ausgegeben, spätestens 2016 nicht mehr als Fachverband zu wirken. Behinderte und nicht behinderte Athleten sollen in denselben Strukturen der Sportarten aktiv sein, so der Plan. Doch noch heute muss das IPC in zehn Sportarten Weltmeisterschaften ausrichten – auch in der Leichtathletik und im Schwimmen, denn deren Weltverbände IAAF und Fina zeigen wenig Interesse an Sportlern mit einer Behinderung. „Es fehlen die Gesprächsbereitschaft und der Nachdruck“, sagt Jörg Frischmann, Geschäftsführer der Behindertensportabteilung bei Bayer Leverkusen.

In Deutschland sind inklusive Musterzentren entstanden, zum Beispiel im Schwimmen in Berlin-Hohenschönhausen oder in der Leichtathletik in Leverkusen, aber laut Frischmann fehle die ganzheitliche Gleichberechtigung. „Wir haben zuletzt sogar Rückschritte gemacht“, sagt er. Die Inklusionsdebatte wurde stark auf Markus Rehm reduziert. Der unterschenkelamputierte Weitspringer kämpfte vergeblich für einen Start bei den Olympischen Spielen. So konnte der Eindruck entstehen, dass man sich für einen Weltrekord nur eine Prothese umschnallen müsse. Seither hat Jörg Frischmann bei inklusiven Nachwuchswettbewerben auch Eltern erlebt, die ihre Kinder warnen wollten: „Pass auf“, sagten sie. „Der Junge hat eine Prothese und ist im Vorteil.“ Ausnahmekönner wie Markus Rehm aber sind selten und nicht repräsentativ.

„Lehrer und Trainer sollten mit Unterschiedlichkeit arbeiten können“, sagt Thomas Abel, Experte für paralympischen Sport an der Sporthochschule Köln. „Daher müssen wir die Fachdidaktik von Anfang an auf Inklusion ausrichten.“ Nicht immer lassen schwere Behinderungen ein gemeinsames, also inklusives Sporttreiben zu, aufgrund von fehlender Barrierefreiheit in den Hallen oder unterschiedlichen Trainingsprogrammen. Doch auch dann könne man Gemeinsamkeiten betonen, sagt Abel. Das beweisen moderne Verbandsstrukturen in Großbritannien, Kanada oder in den Niederlanden. Dort orientieren sich Trainerausbildung, Antidopingkampf oder Prämienregeln an behinderten und nichtbehinderten Athleten. So hat sich dort im Sport ein respektvoller Umgang etabliert, den die Beteiligten auf ihren Lebensalltag übertragen haben.

Mehr als 90 Prozent der Nationen sind von solchen Strukturen weit entfernt, Deutschland gehört dazu, auch weil aus dem Deutschen Olympischen Sportbund bisher nicht wirklich etwas Visionäres zum Thema durchgedrungen ist. „Wir brauchen gemeinsame Erfahrungswerte, wir brauchen eine Graswurzeldebatte“, sagt die frühere Biathletin und zwölffache Paralympics-Siegerin Verena Bentele, seit 2014 ist sie Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Ihr Wunsch: parallel stattfindende Weltcups oder deutsche Meisterschaften. So lange man das nicht hinbekomme, sagt sie, brauche niemand von der komplexen Zusammenlegung von Olympia und Paralympics zu träumen.

Die Sportler halten diesen Wunsch ohnehin für eine Scheindebatte, auch Edina Müller. Wobei: Einen Unterschied möchte die 33-Jährige dann doch erwähnen: Die olympischen Rennkanuten sind für ein Wintertrainingslager ins warme Florida gereist. Ihre paralympischen Kollegen blieben im kalten Europa.