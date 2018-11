Basketball

Weiterhin keine Entscheidung im NBA-Arbeitskampf

New York/Boston. Im Tarifstreit der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind sich die Klubbesitzer und die Spielergewerkschaft NBPA auch am Sonntag nicht näher gekommen. Ein pünktlicher Start der neuen Saison am 1. November scheint somit nahezu unmöglich.