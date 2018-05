Drobny: Konnte den perfekt platzierten, scharf geschossenen Foulelfmeter zum 0:1 nicht halten. War auch beim zweiten Darmstädter Treffer machtlos. Hatte sonst kaum Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Note 3,5

Gebre Selassie: Verschuldete den Strafstoß zur Darmstädter Führung. Lief im Bremer Strafraum rückwärts, geriet ins Taumeln und berührte im Fallen den Darmstädter Jerome Gondorf. Seine seltenen Vorstöße endeten meist im Nichts. Von der Stärke, die er noch beim 2:1 gegen Wolfsburg gezeigt und mit dem Siegtreffer gekrönt hatte, zeigte er nichts mehr. Hätte trotzdem fast erneut den Siegtreffer erzielt. Aber eben nur fast. Note 4,5

Sané: Hatte gegen die destruktiven Darmstädter nicht allzu viel zu tun, trug aber kaum etwas Konstruktives zum Spielaufbau bei. Bewies immerhin ab und an, wie kopfballstark er ist – das nutzte er für seinen Treffer zum 1:1. Leistete sich in der Defensive einige unnötige Fouls. Note 4

Moisander: Auch er trug nichts zu einer gelungenen Spieleröffnung bei – vor allem in der ersten Hälfte nicht. Spielte den Ball auch dann, wenn er völlig unbedrängt war, zu oft zum Torwart zurück oder über wenige Meter zum Nebenmann, anstatt ihn nach vorn zu passen. Note 5

Bauer (bis 45.): Die Pässe, die er nach vorn probierte, waren ungenau und landeten allzu oft beim Gegner. Spielte auch sonst schwach und konfus. Deutete das Potenzial, das er hat, nicht mal an. Note 5

Sternberg (ab 46.): Kam zur Pause, sollte wohl mehr offensive Akzente setzen. Fiel aber vor allem in der Defensive auf – durch seinen krassen Stellungsfehler, der 98 das 2:2 ermöglichte. Note 5,5

Fritz (bis 90.+3): Trieb seine Kollegen gewohnt engagiert an. Konnte das Bremer Spiel aber auch nicht ordnen und strukturieren. Verlor den Ball immer wieder mal – so endeten Bremer Angriffe, bevor sie richtig begonnen hatten. Spielte manchmal Pässe in Regionen, in denen weit und breit kein Werderaner stand. Note 4,5

Fröde (ab 90.+3): nicht zu benoten

Grillitsch: Wirkte hektisch und beging Fouls. Ließ in der ersten Hälfte die Übersicht und Ruhe, die sein Spiel normalerweise so überzeugend machen, völlig vermissen. Steigerte sich wie seine Kollegen nach der Pause. Note 4,5

Hajrovic (bis 45.): Wirkte längst nicht mehr so schwungvoll und trickreich wie gegen Mainz und Wolfsburg. Agierte vielmehr unsicher, zaghaft und fehlerhaft. Verhedderte sich ein ums andere Mal im Darmstädter Mittelfeld. Note 5

Bartels (ab 46.): Rettete gegen Gondorf durch eine Grätsche in höchster Not (59.). Wuselte in der Offensive viel, wurde aber nur selten gefährlich. Note 3,5

Junuzovic: Fiel im offensiven Mittelfeld in der ersten Hälfte kaum auf. Hätte das Spiel machen, lenken, inspirieren sollen, lief aber nur mit. Bereitete dann aber das 1:1 durch einen gefühlvollen Freistoß vor. Brachte durch seine Eckbälle und Freistöße in der zweiten Hälfte überhaupt immer wieder Gefahr – und spielte dann auch sonst prägnanter und präziser. Note 3

Gnabry: War mit Abstand Werders bester Feldspieler. Wirkte von Beginn an engagiert und präsent, holte sich sogar mal den Ball in der eigenen Abwehr. Bewies, dass er nicht nur Künstler ist, sondern auch Kämpfer. War an der Kopfballstafette vor Werders 1:1 beteiligt. Erzielte das 2:1 selbst und kombinierte dabei sein Tempo und seine Technik wunderbar. Note 1,5

Manneh: Lief viel und mühte sich. Wurde vorn arg allein gelassen. Belohnte sich für sein Engagement mit dem hübschen Pass zum 2:1. Note 3,5