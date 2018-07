Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Werder spielt in Polen gegen drei Erstligisten

Fbü

Bremen. Kaum ins Training eingestiegen, bestreiten die Drittliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen bereits den ersten sportlichen Härtetest. Am morgigen Sonnabend fährt das Team von Trainer Radek Lewicki in aller Frühe ins 500 Kilometer entfernte Stettin, um sich dort mit gleich drei polnischen Erstligateams zu messen. Sonnabend um 14 Uhr trifft Werder zunächst auf Politechnika Koszalin, um 18.45 Uhr steht dann der Vergleich mit Gastgeber Pogon Baltica Stettin auf dem Programm. Am Sonntag um 10 Uhr spielt Werder gegen Jelenica Gora, danach geht es zurück nach Bremen. "Eigentlich kommt dieses Turnier für uns noch etwas zu früh", sagt Lewicki. "Aber wir wollen die guten Kontakte nach Stettin pflegen. Und es ist auch eine schöne Gelegenheit, sich mit Top-Mannschaften zu messen", so der Coach, der mit einem 14er-Aufgebot, aber nicht in Bestbesetzung gen Polen reist. Unter anderem fehlen die Linkshänderinnen Anna Barnstorff und Julia Behrens.