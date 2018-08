Der SV Werder wurde vom Spitzenreiter zunächst mit 4:10 gewaltig vorgeführt, nach der Aufholjagd zum 10:10 wurde es in der Halle aber plötzlich mucksmäuschenstill. Nach dem 14:16-Rückstand ließen die Gäste zu viele Torchancen aus und fielen auf 14:21 zurück. Danach brachen sie völlig ein. Am Sonntag erwartet das Wrede-Team den Tabellensechsten HSG Lesum/St. Magnus um 15.15 Uhr in der Halle an der Hermine-Berthold-Straße.

SV Werder Bremen: Janßen, Rösner; Römer (4), Fichtner (1), Wiegmann (3), Metin (4), Wünsch (1), Peijenborg (1), Zare (3), Bertram (1), Breiter (1), Walerianzyk